Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα Τετάρτη ότι είναι αναγκαίο «να σκεφτούμε πώς να σταματήσουμε την τραγωδία» του πολέμου στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι η Ρωσία δεν αρνήθηκε ποτέ να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Ο Ρώσος πρόεδρος μιλούσε σε διαδικτυακή σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Είκοσι (G20).

Ειδικότερα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε μεν ότι η Μόσχα είναι «έτοιμη για συνομιλίες» για τον τερματισμό της «τραγωδίας» του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά παράλληλα κατηγόρησε έναν νόμο του Κιέβου που απαγορεύει τις συνομιλίες.

Ο Πούτιν χρησιμοποίησε την ομιλία του στη συνεδρίαση της G20 για να πει ότι είναι απαραίτητο να σκεφτούμε πώς να σταματήσει η τραγωδία της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αναφέρει το Reuters, υποστηρίζοντας ότι «η Ρωσία δεν αρνήθηκε ποτέ να συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία».

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπέγραψε διάταγμα τον Οκτώβριο του 2022 με το οποίο κηρύσσει επισήμως την προοπτική οποιασδήποτε ουκρανικής διαπραγμάτευσης με τον Πούτιν «αδύνατη», αλλά αφήνει ανοιχτή την πόρτα για συζητήσεις με τη Ρωσία.

Ο Πούτιν χρησιμοποίησε επίσης την ομιλία για να πραγματευτεί ευρύτερα γεωπολιτικά ζητήματα, λέγοντας ότι «ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας μετατοπίζεται στην Ασία και την Αφρική». Είπε ότι η Ρωσία έχει στείλει σιτηρά στην Αφρική δωρεάν και τόνισε την προθυμία της χώρας να συμβάλει στους παγκόσμιους στόχους για το κλίμα και την ανάπτυξη – με λόγια που αναμένεται να ερμηνευθούν ως προσπάθειες να εξαπλωθούν περαιτέρω οι ζώνες επιρροής της Ρωσίας στον παγκόσμιο νότο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.