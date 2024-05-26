Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι κατοικούσαν στην περιοχή που επλήγη από τη μεγάλη κατολίσθηση που ισοπέδωσε χωριά της επαρχίας Ένγκα στην Παπούα Νέα Γουινέα, σύμφωνα με την οργάνωση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας CARE Australia.

Εκατοντάδες άνθρωποι εκφράζονται φόβοι ότι σκοτώθηκαν στην κατολίσθηση που έπληξε την κοινότητα Καοκάλαμ, περίπου 600 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Πορτ Μόρεσμπι, γύρω στις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου της Αυστραλίας, τουλάχιστον έξι χωριά επλήγησαν από την κατολίσθηση. Η εφημερίδα Post Courier στην Παπούα Νέα Γουινέα μεταδίδει ότι περισσότεροι από 300 άνθρωποι και 1.182 σπίτια θάφτηκαν στη λάσπη.

Η αυστραλιανή τηλεόραση μεταδίδει ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται υπό αντίξοες συνθήκες, καθώς η πληγείσα περιοχή είναι προσβάσιμη μόνο με ελικόπτερο, αφού οι δρόμοι είναι αποκλεισμένοι. Παράλληλα εκφράζονται φόβοι για τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων. «Πολλά ακόμη σπίτια θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν» εάν συνεχιστούν οι κατολισθήσεις, προειδοποίησε εκπρόσωπος της CARE Australia.

Η οργάνωση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας επισημαίνει ότι στην πληγείσα περιοχή είχαν βρει καταφύγιο πολλοί εκτοπισμένοι λόγω φυλετικών συγκρούσεων.

Τον Φεβρουάριο, 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ενέδρα στην επαρχία Ένγκα, όπου η έξαρση της φυλετικής βίας ώθησε τον πρωθυπουργό Τζέιμς Μαράπε να δώσει στον στρατό διευρυμένες εξουσίες για την αποκατάσταση της έννομης τάξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.