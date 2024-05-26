Εκπρόσωπος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα πως παλαιστίνιοι μαχητές αιχμαλώτισαν ισραηλινούς στρατιώτες έπειτα από μάχη στην Τζαμπάλια της Λωρίδας της Γάζας, κάτι που διέψευσε ο ισραηλινός στρατός.

Χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία ή να αναφερθεί σε συγκεκριμένο αριθμό αιχμαλώτων, ο Αμπού Ουμπάιντα, εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Αλ Κασάμ, ανέφερε σε ηχογραφημένο μήνυμα που μεταδόθηκε από το Al Jazeera: «Οι μαχητές μας παρέσυραν δύναμη των Σιωνιστών σε ενέδρα μέσα σε σήραγγα… Όταν αποσύρθηκαν, όλα τα μέλη της (ισραηλινής στρατιωτικής) δύναμης ήταν είτε νεκρά είτε τραυματισμένα και αιχμαλωτισμένα».

Άμεση ήταν η αντίδραση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), που διέψευσαν κατηγορηματικά τον ισχυρισμό της Χαμάς. «Οι IDF διευκρινίζουν πως δεν υπήρξε περιστατικό κατά το οποίο απήχθη στρατιώτης», υπογραμμίζεται σε δελτίο Τύπου.

Λίγες ώρες νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι νέος γύρος διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα. Καλά πληροφορημένη πηγή ανέφερε ότι η απόφαση για την επανέναρξη των συνομιλιών ελήφθη μετά τη συνάντηση που είχαν ο επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ με τον διευθυντή της αμερικανικής CIA και τον πρωθυπουργό του Κατάρ.

Αξιωματούχος της Χαμάς διέψευσε ισραηλινά δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν στο Κάιρο την Τρίτη, διευκρινίζοντας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως «δεν έχει οριστεί ημερομηνία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

