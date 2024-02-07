Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παραχώρησε τελικά χθες Τρίτη συνέντευξη στον συντηρητικό τηλεπαρουσιαστή των ΗΠΑ Τάκερ Κάρλσον επειδή -όπως υποστήριξε το Κρεμλίνο- «η προσέγγισή του διαφέρει από τα μονόπλευρα ρεπορτάζ πολλών παραδοσιακών δυτικών μέσων ενημέρωσης».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι τα δυτικά μέσα ενημέρωσης δεν επιχειρούν πλέον να εμφανιστούν αμερόληπτα στα ρεπορτάζ τους για τη Ρωσία και είπε ότι δεν υπάρχει πλέον η διάθεση άμεσης επικοινωνίας με τέτοιους δημοσιογραφικούς οργανισμούς.

«Σε ό,τι αφορά τις χώρες της συλλογικής Δύσης, τα μεγάλα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης και οι μεγάλες εφημερίδες, δεν μπορούν με κανένα τρόπο να καυχιούνται ότι προσπαθούν έστω και ελάχιστα να δείχνουν αμερόληπτα σε ό,τι αφορά την κάλυψη.

Όλα αυτά είναι μέσα ενημέρωσης που υιοθετούν εξαιρετικά μονόπλευρη θέση. Φυσικά, δεν υπάρχει επιθυμία να επικοινωνήσουμε με τέτοια μέσα ενημέρωσης, δεν έχει σχεδόν κανένα νόημα και είναι απίθανο να είναι χρήσιμο», πρόσθεσε ο ίδιος.

Οταν ρωτήθηκε γιατί ο Πούτιν παραχώρησε συνέντευξη στον Κάρλσον, ο Πεσκόφ είπε ότι η τοποθέτησή του έρχεται σε αντίθεση με μεγάλο μέρος των δυτικών μέσων ενημέρωσης.

«Η θέση του είναι διαφορετική από των άλλων. Δεν είναι σε καμία περίπτωση φιλορωσική, δεν είναι φιλοουκρανική – είναι φιλοαμερικανική, αλλά τουλάχιστον έρχεται σε αντίθεση με την τοποθέτηση των παραδοσιακών αγγλοσαξονικών μέσων ενημέρωσης», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Η συνέντευξη είναι πιθανό να δοθεί στη δημοσιότητα στην πλατφόρμα X του Ίλον Μασκ αύριο Πέμπτη, όπως ανέφερε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο δημοσιεύματα της Wall Street Journal.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι λαμβάνει αιτήματα για συνέντευξη με τον Πούτιν από δυτικά μέσα ενημέρωσης, διαψεύδοντας τα σχόλια του Κάρλσον, ο οποίος καυχιόταν ότι ήταν ο μόνος που ήθελε να μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο.



Ο πρώην αστέρας παρουσιαστής του Fox News, που πρόσκειται στον Ρεπουμπλικανό τέως πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίστηκε χθες ότι «ούτε ένας δυτικός δημοσιογράφος δεν μπήκε στον κόπο» να πάρει συνέντευξη από τον Πούτιν μετά την έναρξη της επίθεσης στην Ουκρανία, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα ότι θα μετέδιδε σύντομα μια συνέντευξη μαζί του.

«Όχι, δεν είναι έτσι», απάντησε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας σήμερα όταν ρωτήθηκε για αυτές τις δηλώσεις. Αντίθετα, «λαμβάνουμε πολλά αιτήματα για συνεντεύξεις με τον πρόεδρο», είπε, αλλά τα δυτικά μέσα ενημέρωσης δεν προσπαθούν «τουλάχιστον να φανούν αντικειμενικά και υιοθετούν μια πολύ μεροληπτική θέση», πρόσθεσε.

Ο Τάκερ Κάρλσον, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για εκλαΐκευση συνωμοσιολογικών και ρατσιστικών θεωριών, έχει μια «θέση που έρχεται σε αντίθεση με αυτή των παραδοσιακών αγγλοσαξονικών ΜΜΕ», σχολίασε ο Πεσκόφ, επιβεβαιώνοντας ότι η συνέντευξη με τον Ρώσο πρόεδρο έχει παραχωρηθεί στον παρουσιαστή αυτόν.



Πριν φύγει από το Fox News τον περασμένο Απρίλιο, το δίκτυο φιλοξενούσε το "Tucker Carlson Tonight", μια από τις πιο δημοφιλείς εκπομπές του. Από το 2016 έως το 2023, ο Κάρλσον παρουσίαζε την εικόνα μιας Αμερικής που έχει πολιορκηθεί από τη μετανάστευση και τις διαμαρτυρίες του κινήματος Black Lives Matter.

Σήμερα, ο Carlson, ο οποίος τώρα φιλοξενεί μια εκπομπή στην ιντερνετική του σελίδα και στο X (πρώην Twitter), έχει επανειλημμένα επικρίνει την αμερικανική υποστήριξη στον πόλεμο στην Ουκρανία που διεξάγει η Ρωσία.

Από χθες Τρίτη, πολλοί δυτικοί δημοσιογράφοι υπογράμμισαν ότι προσπάθησαν να μιλήσουν με τον Πούτιν, σε αντίθεση με ό,τι ισχυρίζεται ο Τάκερ Κάρλσον.

«Πιστεύει πραγματικά ο Τάκερ ότι εμείς οι δημοσιογράφοι δεν προσπαθήσαμε να πάρουμε συνέντευξη από τον Πούτιν κάθε μέρα από την έναρξη της εισβολής του στην Ουκρανία;», διαμαρτυρήθηκε η Κριστιάν Αμανπούρ, διάσημη ανταποκρίτρια του αμερικανικού καναλιού CNN. «Αυτό είναι παράλογο – θα συνεχίσουμε να ζητάμε συνέντευξη, όπως κάναμε εδώ και χρόνια», είπε.

Ο Στιβ Ρόζενμπεργκ, δημοσιογράφος του BBC, δήλωσε επίσης ότι έχει στείλει «αρκετά αιτήματα». «Για εμάς, είναι πάντα «όχι».

Ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει δώσει συνέντευξη σε δυτικά μέσα ενημέρωσης από τότε που ξεκίνησε η επίθεση στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

