Έπειτα τα δύο περιστατικά υγείας των δικών του - τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε η σύζυγός του Κέιτ, την εγχείρηση προστάτη και την διάγνωση καρκίνου στον βασιλιά Κάρολο - ο πρίγκιπας Ουίλιαμ επέστρεψε σήμερα στις δημόσιες υποχρεώσεις του.
Μάλιστα, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου αναμένεται να αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες, όσο ο πατέρας του θα απέχει από τα δημόσια καθήκοντά του, όσο χρόνο απαιτούν οι αντικαρκινικές θεραπείες στις οποίες ήδη υποβάλλεται.
Ο Ουίλιαμ, 41 ετών, εμφανίστηκε σε επίσημη τελετή απονομής κρατικών τιμών στο Κάστρο του Ουίνδσορ.
Αργότερα θα παραστεί σε δείπνο της φιλανθρωπικής οργάνωσης της υπηρεσίας των νοσοκομειακών ελικοπτέρων του Λονδίνου.
