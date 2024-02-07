Λογαριασμός
Η πρώτη επίσημη εμφάνιση του πρίγκιπα Ουίλιαμ, μετά τα χειρουργεία Κέιτ και Κάρολου– Απένειμε τιμές στο Κάστρο του Ουίνδσορ

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου αναμένεται να αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες, όσο ο πατέρας του θα απέχει από τα δημόσια καθήκοντά του

ουιλιαμ

Έπειτα τα δύο περιστατικά υγείας των δικών του - τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε η σύζυγός του Κέιτ, την εγχείρηση προστάτη και την διάγνωση καρκίνου στον βασιλιά Κάρολο -  ο πρίγκιπας Ουίλιαμ επέστρεψε σήμερα στις δημόσιες υποχρεώσεις του.

Μάλιστα, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου  αναμένεται να αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες, όσο ο πατέρας του θα απέχει από τα δημόσια καθήκοντά του, όσο χρόνο απαιτούν οι αντικαρκινικές θεραπείες στις οποίες ήδη υποβάλλεται.  

Ο Ουίλιαμ, 41 ετών, εμφανίστηκε σε επίσημη τελετή απονομής κρατικών τιμών στο Κάστρο του Ουίνδσορ. 

Αργότερα θα παραστεί σε δείπνο της φιλανθρωπικής οργάνωσης της υπηρεσίας των νοσοκομειακών ελικοπτέρων του Λονδίνου.
 

