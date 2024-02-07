Έπειτα τα δύο περιστατικά υγείας των δικών του - τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε η σύζυγός του Κέιτ, την εγχείρηση προστάτη και την διάγνωση καρκίνου στον βασιλιά Κάρολο - ο πρίγκιπας Ουίλιαμ επέστρεψε σήμερα στις δημόσιες υποχρεώσεις του.

Μάλιστα, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου αναμένεται να αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες, όσο ο πατέρας του θα απέχει από τα δημόσια καθήκοντά του, όσο χρόνο απαιτούν οι αντικαρκινικές θεραπείες στις οποίες ήδη υποβάλλεται.

Ο Ουίλιαμ, 41 ετών, εμφανίστηκε σε επίσημη τελετή απονομής κρατικών τιμών στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Αργότερα θα παραστεί σε δείπνο της φιλανθρωπικής οργάνωσης της υπηρεσίας των νοσοκομειακών ελικοπτέρων του Λονδίνου.



