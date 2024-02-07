Ο αμφιλεγόμενος Αμερικανός δημοσιογράφος Τάκερ Κάρλσον, ο οποίος βρίσκεται στη Μόσχα, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα πάρει συνέντευξη από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Τη συνέντευξη θα δημοσιεύσει το X του μεγιστάνα Ίλον Μασκ. Η είδηση προκάλεσε ενόχληση στις ΗΠΑ. Ενδεικτική ήταν η αντίδραση της δημοσιογράφου του CNN Κριστιάν Αμανπούρ.



Σε βίντεο που ανάρτησε στο Χ, και αναδημοσίευσε ο Ίλον Μασκ, ο τέως παρουσιαστής του Fox News ανακοίνωσε επισήμως ότι θα πάρει συνέντευξη από τον Πούτιν «επειδή είναι δουλειά μας. Είμαστε στη δημοσιογραφία. Καθήκον μας είναι να ενημερώνουμε τον κόσμο… οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν είναι ενημερωμένοι. Δεν έχουν καμία ιδέα για το τι γίνεται σε αυτή την περιοχή».

Θα είναι ο πρώτος Αμερικανός που θα πάρει συνέντευξη από τον Πούτιν από την έναρξη της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε σχεδόν πριν από δύο χρόνια.

Ο ίδιος τόνισε ότι ο Ίλον Μασκ τον έχει διαβεβαιώσει ότι η συνέντευξη δεν θα λογοκριθεί και θα αναρτηθεί κανονικά στο Χ.



«Πιστεύει πραγματικά ο Τάκερ ότι εμείς οι δημοσιογράφοι δεν προσπαθούσαμε να πάρουμε συνέντευξη από τον πρόεδρο Πούτιν κάθε μέρα από την εισβολή του στην Ουκρανία;» ήταν η ρητορική ερώτηση της δημοσιογράφου του CNN Κριστιάν Αμανπούρ. «Είναι εξωφρενικό – θα συνεχίσουμε να ζητάμε συνέντευξη, όπως κάναμε εδώ και χρόνια» τόνισε ενοχλημένη.



Το CNN ρώτησε την Τρίτη τον Κάρλσον γιατί συκοφαντεί τον Τύπο υποστηρίζοντας ψευδώς ότι οι δημοσιογράφοι δεν ενδιαφέρονται να πάρουν συνέντευξη από τον Πούτιν ή να κάνουν ρεπορτάζ για τη Ρωσία. Το CNN τον ρώτησε επίσης εάν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ρώτησε τον Πούτιν για τη φυλάκιση του Αμερικανού δημοσιογράφου Έβαν Γκέρσκοβιτς. Ο Κάρλσον δεν απάντησε.

Does Tucker really think we journalists haven't been trying to interview President Putin every day since his full scale invasion of Ukraine? It's absurd -- we'll continue to ask for an interview, just as we have for years now. https://t.co/pW8F2zbq1i — Christiane Amanpour (@amanpour) February 6, 2024

