Τέσσερις νεκροί και 32 τραυματίες είναι ο νέος απολογισμός της ρωσικής πυραυλικής επίθεσης που σημειώθηκε το πρωί στο Κίεβο ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.
Οι τέσσερις νεκροί ήταν κάτοικοι της 18ωροφης πολυκατοικίας την οποία χτύπησε ο ρωσικός πύραυλος.
Ένας πέμπτος νεκρός ανακοινώθηκε στην πόλη Μικολάιφ.
Το Κίεβο και η υπόλοιπη χώρα αντιμετώπισαν μαζική ρωσική επίθεση και οι αεροπορικοί συναγερμοί συνεχίζονταν για περισσότερο από δύο ώρες.
