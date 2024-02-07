Λογαριασμός
Ουκρανία: Νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων από τις ρωσικές δυνάμεις - Πέντε νεκροί και 32 τραυματίες - Δείτε βίντεο

Οι τέσσερις νεκροί στο Κίεβο ήταν κάτοικοι της 18ωροφης πολυκατοικίας την οποία χτύπησε ο πύραυλος - Ένας πέμπτος νεκρός ανακοινώθηκε στο Μικολάιφ

Κίεβο

Τέσσερις νεκροί και 32 τραυματίες είναι ο νέος απολογισμός της ρωσικής πυραυλικής επίθεσης που σημειώθηκε το πρωί στο Κίεβο ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. 

Οι τέσσερις νεκροί ήταν κάτοικοι της 18ωροφης πολυκατοικίας την οποία χτύπησε ο ρωσικός πύραυλος. 

Ένας πέμπτος νεκρός ανακοινώθηκε στην πόλη Μικολάιφ.

Το Κίεβο και η υπόλοιπη χώρα αντιμετώπισαν μαζική ρωσική επίθεση και οι αεροπορικοί συναγερμοί συνεχίζονταν για περισσότερο από δύο ώρες.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ουκρανία Κίεβο
