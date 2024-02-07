Ενενήντα συλλήψεις για την ένοπλη επίθεση στο Δικαστικό Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης

Στις ενενήντα έχουν φτάσει οι συλλήψεις υπόπτων σε σχέση με την ένοπλη επίθεση χθες, Τρίτη, στο Δικαστικό Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης.

Οι αστυνομικές έρευνες διεξάγονται υπό την επίβλεψη της Γενικής Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης. Οι δράστες της επίθεσης και οι συλληφθέντες συνδέονται από τις τουρκικές αρχές με την ακροαριστερή ένοπλη οργάνωση «Επαναστατικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Κόμμα-Μέτωπο» (DHKP/C).

Χθες στις 11:46 το πρωί τοπική ώρα (10:45 ώρα Ελλάδας), δύο ένοπλοι επιχείρησαν να περάσουν από το σημείο ελέγχου της Αστυνομίας, στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου.

Κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών νεκρός έπεσε ένας πολίτης που βρισκόταν στο σημείο, καθώς και οι δράστες της επίθεσης, ένας άντρας και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, επρόκειτο για μέλη της DHKP/C, μιας οργάνωσης με πλούσια ένοπλη δράση στο παρελθόν.

Κατά τη συμπλοκή τραυματίστηκαν άλλα πέντε άτομα, τα τρία εκ των οποίων αστυνομικοί.

Πηγή: skai.gr

