Ο φυλακισμένος αντιπολιτευόμενος Βλαντίμιρ Καρά-Μουρζά κάλεσε σήμερα Πέμπτη τους Ρώσους να μην «απελπίζονται» και να συνεχίσουν τη μάχη για τη δημοκρατία, μετά το θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι στη φυλακή.

«Εξακολουθώ να μην μπορώ να συνειδητοποιήσω αυτό που συνέβη, λογικά ή συναισθηματικά. Όμως αν υποκύψουμε στην κατήφεια και την απελπισία, είναι ακριβώς αυτό που θέλουν. Δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό, το οφείλουμε στους πεσόντες συντρόφους μας», δήλωσε ο Καρά-Μουρζά, ο οποίος μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης στη διάρκεια ακροματικής συνεδρίασης δικαστηρίου.

Παλιός φίλος του Αλεξέι Ναβάλνι, ο Βλαντίμιρ Καρά-Μουρζά ήταν επίσης στενός φίλος του Μπόρις Νεμτσόφ, ενός άλλου αντιπολιτευόμενου που σκοτώθηκε το 2015 κοντά στο Κρεμλίνο.

Ο Καρά-Μουρζά μπόρεσε να μεταδώσει ένα μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε προχθές, Τρίτη, από την ομάδα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η ευθύνη για το θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι ανήκει προσωπικά στον Βλαντίμιρ Πούτιν, επειδή ο Αλεξέι ήταν προσωπικός του κρατούμενος», έγραψε.

«Ένας εκδικητικός, φοβισμένος, άπληστος γέρος κρατάει την αρπάγη του θανάτου καταστρέφοντας ό,τι αντιλαμβάνεται ως απειλή για την εξουσία του», προσέθετε ο αντιπολιτευόμενος αναφερόμενος στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Καρά-Μουρζά, ρωσοβρετανός πολίτης, καταδικάσθηκε σε κάθειρξη 25 ετών αφού κατηγορήθηκε για προδοσία, διάδοση «ψευδών πληροφοριών» για το ρωσικό στρατό και σχέσεις με μια «ανεπιθύμητη οργάνωση».

Είναι η βαρύτερη ποινή που έχει επιβληθεί σε αντιπολιτευόμενο στην πρόσφατη ιστορία της χώρας. Εξάλλου η υγεία του είναι πολύ κακή, σύμφωνα με τους υποστηρικτές του, καθώς έγιναν στο παρελθόν δύο απόπειρες να δολοφονηθεί με δηλητήριο.

Στο μήνυμά του, διευκρίνισε πως πληροφορήθηκε την είδηση του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι από το ραδιόφωνο μέσα στο κελί του στις 16 Φεβρουαρίου, την ημέρα που μεταδόθηκε η σύντομη ανακοίνωση των σωφρονιστικών αρχών για το θάνατο του κυριότερου αντιπάλου του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Από το κελί του στη Σιβηρία, ο Καρά-Μουρζά εξέφρασε την ελπίδα «να κάνουμε τη Ρωσία μια χώρα δημοκρατική, ευρωπαϊκή, ομαλή και ελεύθερη». «Ο Αλεξέι είπε: μην εγκαταλείπετε. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.