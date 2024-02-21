Times: Με γροθιά στην καρδιά η δολοφονία Ναβάλνι;

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο Αλεξέι Ναβάλνι είναι πιθανό να σκοτώθηκε με γροθιά στην καρδιά, μία τεχνική που κάποτε διδασκόταν σε πράκτορες της σοβιετικής υπηρεσίας κρατικής ασφαλείας KGB, δηλώνει στους Times Ρώσος ιδρυτής οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τον Βλάντιμιρ Οσέτσκιν από την οργάνωση Gulagu.net, η τεχνική αυτή μπορεί να αποβαίνει μοιραία για θύματα που έχουν υπερβολικά καταπονημένο οργανισμό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Ναβάλνι φέρεται να είχε εκτεθεί σε συνθήκες ψύχους επί πολλές ώρες πριν δεχθεί την επίθεση.

Ο Οσέτσκιν επικαλείται για τη θεωρία του πηγή από την αρκτική αποικία καταδίκων όπου κρατούνταν ο Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή στην ηλικία των 47 ετών.

Η πηγή ισχυρίζεται ότι πριν από το θάνατό του, ο Ρώσος αντικαθεστωτικός είχε υποχρεωθεί να μείνει επί δυόμισι ώρες σε υπαίθρια απομόνωση, με θερμοκρασία που μπορεί να είχε πέσει στους -27 βαθμούς Κελσίου.

Η συνήθης πρακτική υπαίθριας απομόνωσης δεν προβλέπει διάρκεια άνω της ώρας και πολύ συντομότερη σε συνθήκες τόσο ακραίου ψύχους.

«Νομίζω ότι πρώτα κατέστρεψαν το σώμα του κρατώντας τον έξω στο κρύο επί πολλή ώρα, μειώνοντας στο ελάχιστο την κυκλοφορία του αίματος. Και τότε γίνεται πολύ εύκολο να σκοτώσεις κάποιον, μέσα σε δευτερόλεπτα, αν ο δράστης έχει κάποια εμπειρία από αυτά», λέει ο Οσέτσκιν στη βρετανική εφημερίδα.

Προσθέτει ότι η θανατηφόρα γροθιά στην καρδιά ήταν το σήμα κατατεθέν παλαιών πρακτόρων της KGB.

Ο Οσέτσκιν θεωρεί πως η εκτίμηση της οικογένειας Ναβάλνι για δολοφονία του με νόβιτσοκ μάλλον δεν ευσταθεί, διότι η νευροτοξική ουσία θα άφηνε ίχνη στον οργανισμό του θύματος και θα ενέπλεκε τον Πούτιν. «Όταν κάποιος είναι υπό τον έλεγχο του συστήματος φυλακών υπάρχουν πολλές επιλογές για το πώς να τον σκοτώσεις», σχολιάζει.

Η οργάνωση του Οσέτσκιν μετέφερε την περασμένη εβδομάδα την πληροφορία πως δύο ημέρες πριν από το θάνατο του Ναβάλνι τη συγκεκριμένη ποινική αποικία επισκέφθηκαν αξιωματικοί της ρωσικής υπηρεσίας ασφαλείας FSB, που αποσυνέδεσαν κάμερες ασφαλείας και μικρόφωνα.

Κατά τον Οσέτσκιν η παρουσία αυτών στη φυλακή είναι απόδειξη πως ο θάνατος του Ναβάλνι διατάχθηκε από το Κρεμλίνο.

Θεωρεί επίσης πως οι αναφορές για μώλωπες στην περιοχή της καρδιάς συνάδουν με τη θεωρία του.

