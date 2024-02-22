Το σχόλιο του Τζο Μπάιντεν σχετικά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εξευτελίζει τις ΗΠΑ και εκείνους που χρησιμοποιούν τέτοια φρασεολογία και πρόκειται για μια αποτυχημένη απόπειρα να εμφανιστεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ ως "κάουμποϊ του Χόλιγουντ", ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο Τζο Μπάιντεν καταφέρθηκε χθες, Τετάρτη, εναντίον του Βλαντίμιρ Πούτιν με υβριστικό τρόπο, κατατάσσοντάς τον ανάμεσα στις «υπαρξιακές απειλές» για την ανθρωπότητα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φρανσίσκο (Καλιφόρνια) στην οποία συναντήθηκε με δωρητές του Δημοκρατικού κόμματος, ενώ εξαπέλυσε επίσης φραστική επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, τον Ρεπουμπλικάνο προκάτοχό του με τον οποίο γενικά αναμένεται πως θα αναμετρηθεί ξανά στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

«Η υπαρξιακή απειλή είναι η κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν επίσης αυτός ο παλαβός σκύλας γιος (σ.σ. ‘crazy SOB’), ο Πούτιν και άλλες, και πάντα πρέπει να ανησυχούμε για το ενδεχόμενο πυρηνικού πολέμου, όμως η υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα είναι η κλιματική αλλαγή», ανέφερε ο Δημοκρατικός πρόεδρος, 81 ετών, υποψήφιος για την επανεκλογή του, σε σύντομη ομιλία του, με παρούσα ολιγομελή ομάδα δημοσιογράφων.

Το ακρώνυμο τριών γραμμάτων που χρησιμοποίησε ο κ. Μπάιντεν παραπέμπει στη φράση «son of a bitch» (που μπορεί να αποδοθεί ως «σκύλας γιος» ή «πουτ... γιος» στα ελληνικά).

"Η χρήση τέτοιας έκφρασης εναντίον του επικεφαλής μιας άλλης χώρας από τον πρόεδρο των ΗΠΑ δεν είναι πιθανό να μειώσει τον πρόεδρό μας, τον πρόεδρο Πούτιν. Αλλά εξευτελίζει εκείνους που χρησιμοποιούν τέτοια γλώσσα", δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχόλιο "ήταν προφανώς, τρόπον τινά, μια προσπάθεια να εμφανιστεί (ο Μπάιντεν) ως κάουμποϊ του Χόλιγουντ. Αλλά πραγματικά δεν νομίζω ότι αυτό είναι δυνατό. Έχει ποτέ χρησιμοποιήσει ο κ. Πούτιν μια αγενή λέξη προς το πρόσωπό σας; Δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό. Επομένως, θεωρώ ότι αυτό το λεξιλόγιο εξευτελίζει την ίδια την Αμερική".

"Είναι ντροπή για την ίδια τη χώρα, εννοώ τις ΗΠΑ", δήλωσε ο Πεσκόφ στον δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης Πάβελ Ζαρούμπιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

