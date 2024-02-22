Τα ρωσικά στρατεύματα μπορεί να χρειαστεί να φθάσουν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, για να επιτύχουν τους στόχους της "ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης", όπως αποκαλεί η Μόσχα τον πόλεμο που έχει κηρύξει στη γείτονά της. Αυτό δήλωσε σήμερα Πέμπτη ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, τον οποίο επικαλείται το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρου του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, "οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί είναι ένα έθνος" και η ουκρανική κυβέρνηση, την οποία η Μόσχα αποκαλεί "το καθεστώς του Κιέβου", "πρέπει να πέσει".

