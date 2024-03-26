Κατάρ: Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ συνεχίζονται στην Ντόχα

Το Κατάρ διαβεβαίωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ για μια εκεχειρία στη Γάζα και για την ανταλλαγή των ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους συνεχίζονται μολονότι και οι δύο πλευρές επιρρίπτουν η μία στην άλλη την ευθύνη για την έλλειψη προόδου.

Οι συνομιλίες «είναι σε εξέλιξη», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Μάτζιντ Αλ Ανσάρι, προσθέτοντας ότι «δεν υπήρξε καμία εξέλιξη που να αφήνει να εννοηθεί ότι η μία από τις ομάδες (των διαπραγματευτών) αποσύρθηκε».

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου, μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 1.160 ανθρώπους. Περίπου 250 απήχθησαν και οι 130 από αυτούς παραμένουν όμηροι στη Γάζα αν και οι 33 έχουν πεθάνει.

Η επίθεση που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός σε αντίποινα έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 32.300 ανθρώπους στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Μια πηγή προσκείμενη στις συνομιλίες είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι στελέχη της Μοσάντ, της ισραηλινής μυστικής υπηρεσίας, παραμένουν στην Ντόχα για τις διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα του Κατάρ και της Αιγύπτου» και ότι μόνο «ένα μέρος της ομάδας της Μοσάντ» επέστρεψε στο Ισραήλ για διαβουλεύσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.