Ρωσία: Mάθημα στα σχολεία η στρατιωτική τεχνολογία των drones

Οι μαθητές των ρωσικών σχολείων θα διδάσκονται την τεχνολογία των drones για στρατιωτικούς και βιομηχανικούς σκοπούς στα μαθήματα κατασκευών, μετέδωσε σήμερα το ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο δηλώσεις ανώτατου κυβερνητικού αξιωματούχου.

Η υφυπουργός Παιδείας Τατιάνα Βασίλιεβα είπε επίσης μιλώντας στο κοινοβούλιο ότι οι μαθητές θα πρέπει να διαθέτουν περισσότερο χρόνο για να διδάσκονται τεχνικό σχέδιο, μια δεξιότητα απαραίτητη για εργασίες που σχετίζονται με το σχέδιο.

Τα drones που αρχίζουν από τις φορητές συσκευές και φθάνουν έως τα πλήρως ανεπτυγμένα αεροσκάφη, έχουν γίνει ένα από τα βασικά όπλα στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

