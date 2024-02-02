Γυναίκα συνελήφθη επειδή βεβήλωσε θρησκευτική εικόνα του Στάλιν στο Τμπιλίσι

Δικαστήριο στη Γεωργία διέταξε την προφυλάκιση για πέντε μέρες μιας γυναίκας η οποία βεβήλωσε θρησκευτική εικόνα που απεικονίζει τον Σοβιετικό ηγέτη Ιωσήφ Στάλιν, μια πράξη η οποία είχε προκαλέσει μεγάλες διαμαρτυρίες στην πρωτεύουσα Τμπιλίσι, μετέδωσαν σήμερα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Ένωση Νέων Δικηγόρων της Γεωργίας, η οποία έχει αναλάβει την υπεράσπιση της γυναίκας, της Νάτα Περάντζε, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί άμεσα σε τηλεφωνική κλήση, αλλά δήλωσε στο γεωργιανό πρακτορείο ειδήσεων InterPressNews ότι η εν λόγω γυναίκα φυλακίσθηκε με κατηγορίες χουλιγκανισμού, που συνιστά διοικητικό αδίκημα.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο δεν ανέφερε ποια γραμμή υιοθέτησαν οι δικηγόροι που ανέλαβαν την υπεράσπισή της.

Στα μέσα Ιανουαρίου είχε πραγματοποιηθεί διαδήλωση με τη συμμετοχή χιλιάδων Γεωργιανών που ζητούσαν να τιμωρηθεί αυστηρά η Περάντζε, η οποία είχε κατηγορηθεί ότι έριξε μπλε μπογιά στην εικόνα που είχε τοποθετηθεί στον ναό της Αγίας Τριάδας στο Τμπιλίσι, σε μια πράξη διαμαρτυρίας.

Ένα πλευρικό πλαίσιο της εικόνας περιλαμβάνει μια απεικόνιση του γεννημένου στη Γεωργία, Ιωσήφ Στάλιν -ενός δηλωμένου άθεου που κατέστειλε βίαια τη θρησκεία σε ολόκληρη τη Σοβιετική Ένωση- να ευλογείται από την Αγία Ματρώνα της Μόσχας, μια Ρωσίδα ορθόδοξη αγία, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ακτιβιστές και πιστοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας όπως και ακροδεξιές ομάδες ζητούν η Περάντζε να διωχθεί ποινικά και να φυλακισθεί επειδή όπως λένε προέβη σε μια πράξη που πρόσβαλε την εικόνα και τα πιστεύω τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

