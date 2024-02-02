Business Insider: Ο Τραμπ θα χάσει τον πόλεμο με την Τέιλορ Σουίφτ - Οι θαυμαστές της δεν αστειεύονται

Οι θαυμαστές της διάσημης Αμερικανίδας τραγουδίστριας Τέιλορ Σουίφτ δεν κάνουν ποτέ πίσω όταν θεωρούν ότι το ίνδαλμά τους δέχεται επίθεση: πάντα ανταποδίδουν.

Σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ και το επιτελείο του επιλέξουν να επιτεθούν στην Τέιλορ Σουίφτ, ο πρώην πρόεδρος θα βρεθεί, σύμφωνα με το Business Insider, αντιμέτωπος με μία δύναμη πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο επικίνδυνη από την καμπάνια του Τζο Μπάιντεν: τους φανατικούς θαυμαστές της διάσημης τραγουδίστριας.

Μετά από εβδομάδες επιθέσεων από τα μέσα ενημέρωσης που στηρίζουν του Ρεπουμπλικανούς, τα οποία έφτασαν ακόμα και στο σημείο να υποστηρίξουν ότι είναι πράκτορας του Πενταγώνου, όλοι θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι και ο ίδιος ο Τραμπ θα μπει σε αυτή τη διαμάχη.

Οι σύμμαχοι του Ντόναλντ Τραμπ στην πολιτική των ΗΠΑ και τα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης στόχευσαν μια ρητορική επίθεση που τροφοδοτείται από συνωμοσία κατά της Τέιλορ Σουίφτ, αντιμετωπίζοντας την πιο διάσημη ποπ σταρ του κόσμου εν μέσω φόβων ότι θα μπορούσε να επηρεάσει τις εκλογές του 2024 υπέρ του Τζο Μπάιντεν.

Οι επιθέσεις στη Σουίφτ από τα δεξιά έχουν κλιμακωθεί απότομα τις τελευταίες ημέρες, καθιστώντας ένα από τα πιο επιτυχημένα πολιτιστικά σύμβολα της Αμερικής στόχο στην πρώτη γραμμή των σκληρών πολιτικών πολιτισμικών πολέμων της χώρας.

Ένα προφανές έναυσμα από το κίνημα «Make America Great Again» του Τραμπ ήταν η απόφαση της Σουίφτ την Κυριακή να ζητωκραυγάσει, να αγκαλιάσει και να φιλήσει τον φίλο της Τράβις Κέλς στο γήπεδο στη Βαλτιμόρη, αφού η ομάδα αμερικανικού ποδοσφαίρου του, οι Κάνσας Σίτι Τσιφς, κέρδισε μια θέση στο Super Bowl αυτής της σεζόν.

Η Σουιφτ ζητωκραυγάζει στην αγκαλιά του συντρόφου της Τράβις Κέλς καθώς η ομάδα του, οι Κάνσας Σίτι Τσιφς, κέρδισε μια θέση στο Super Bowl

Στη συνέχεια, κυκλοφόρησε ένα άρθρο των New York Times τη Δευτέρα που υποδηλώνει ότι η Swift ήταν ο «μεγαλύτερος και πιο επιδραστικός στόχος υποστήριξης» για την εκστρατεία επανεκλογής του Μπάιντεν.

Μεταξύ των κατηγοριών που διατυπώθηκαν κατά της Σουίφτ από ορισμένους συμμάχους του Τραμπ ήταν ο ισχυρισμός ότι συμμετέχει σε μια συνωμοσία —που εμπλέκει επίσης την Εθνική Ποδοσφαιρική Λίγκα— για να παραμείνει ο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο.

«Αναρωτιέμαι ποιος θα κερδίσει το Super Bowl τον επόμενο μήνα», έγραψε ο Vivek Ramaswamy, ένας επενδυτής βιοτεχνολογίας που έθεσε υποψηφιότητα για την προεδρική υποψηφιότητα των Ρεπουμπλικάνων αλλά τώρα υποστηρίζει τον Trump, στο X. «Αναρωτιέμαι αν υπάρχει μια σημαντική προεδρική υποστήριξη που προέρχεται από μια τεχνητά πολιτιστικά υποστηριγμένο ζευγάρι αυτό το φθινόπωρο».

Αν και η μουσική και οι ερμηνείες της Σουίφτ δεν έχουν θεωρηθεί ιδιαίτερα πολιτικές, έχει στο παρελθόν ταχθεί στο πλευρό των Δημοκρατικών, επικαλούμενη την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και την αντίθεσή τους στην υπεροχή των λευκών. Προέτρεψε επίσης τη βάση των θαυμαστών της, κυρίως νεαρών και γυναικών, να ψηφίσουν στις εκλογές.

Υποστήριξε τον υποψήφιο των Δημοκρατικών στην κούρσα για τη Γερουσία του Τενεσί το 2018 και τον Μπάιντεν στις γενικές εκλογές του 2020 και στο ντοκιμαντέρ της το 2020 η Miss Americana είπε ότι ήταν «λυπημένη» που δεν είχε βγει εναντίον του Τραμπ το 2016. «Αυτά δεν είναι Ρεπουμπλικάνοι του μπαμπά σου», είπε στην οικογένειά της στην ταινία.

Ο Τραμπ δεν σχολίασε πρόσφατα τη Σουίφτ, αλλά οι βοηθοί του έσπευσαν να κοροϊδέψουν τόσο τον ποπ σταρ όσο και τον Μπάιντεν.

«Το αποκαλούν Hail Mary pass τους για να σύρουν τον Μπάιντεν πάνω από τη γραμμή του τερματισμού», είπε η Karoline Leavitt, εκπρόσωπος της εκστρατείας του πρώην προέδρου για το 2024, σε έναν συντηρητικό ραδιοφωνικό παρουσιαστή.

«Αυτή η γυναίκα έχει κάνει καριέρα γράφοντας τραγούδια για την επιλογή του λάθος άντρα. Δεν πρέπει να της εμπιστευτούμε ότι θα επιλέξει τον λάθος άντρα σε αυτές τις προεδρικές εκλογές».

Οι σύμβουλοι του Μπάιντεν προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν τη διαμάχη για να παρουσιάσουν τους αντιπάλους του ως ακραίους.

«Στο βαθμό που μας είπε για την πολιτική της, είναι στην πραγματικότητα απλώς να μην είναι μίσος», ανάρτησε η Kate Bedingfield, πρώην διευθύντρια επικοινωνίας του Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, στο X. «Προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και της LGBTQ κοινότητας. Αυτό είναι. Δεν είναι εκεί έξω και επιτίθεται στη φορολογική πλατφόρμα Heritage», πρόσθεσε, αναφερόμενη σε ένα από τα κορυφαία συντηρητικά think-tank της Ουάσιγκτον.

Αλλά οι Δημοκρατικοί θα ελπίζουν επίσης ότι ο Σουίφτ μπορεί να αναδειχθεί ως μια ισχυρή εξωτερική δύναμη που θα βοηθήσει στην επανεκλογή του Μπάιντεν, όταν χρειάζεται πολλή βοήθεια για να δημιουργήσει ενθουσιασμό στη βάση και στους νεότερους ψηφοφόρους. Η Σουίφτ και η Κέλτσε ήταν ένα φαινόμενο, δημιουργώντας ένα crossover της ποπ κουλτούρας που έκανε τους θαυμαστές τους να τρελαίνονται για νέες φωτογραφίες και θεάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ζευγάρι τους έφερε επίσης λεγεώνες Swifties, όπως είναι γνωστοί οι θαυμαστές της, στο βασίλειο του NFL.

Η Corporate America έχει μπει στη δημοσιότητα — η American Airlines, για παράδειγμα, έχει προγραμματίσει πτήση 1989 για να πάει από το Κάνσας Σίτι στο Λας Βέγκας στις 9 και 10 Φεβρουαρίου για το Super Bowl, σε σχέση με το κοινό έτος γέννησης του ζευγαριού και έναν τίτλο άλμπουμ Swift.

Από την πλευρά του, ο Kelce έχει προκαλέσει οργή της δεξιάς για εμφάνιση σε διαφημίσεις για το εμβόλιο Covid-19 της Pfizer και το Bud Light. Μερικοί συντηρητικοί μποϊκόταραν την μπύρα πέρυσι μετά από μια προώθηση στην οποία παρουσιαζόταν ο διεμφυλικός επηρεαστής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Dylan Mulvaney.





Πηγή: skai.gr

