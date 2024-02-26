Αρνείται το Κρεμλίνο ότι άσκησε πιέσεις για μυστική κηδεία του Ναβάλνι - «Ο Πούτιν δεν έχει καμία ανάμειξη»

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε σήμερα παράλογους τους ισχυρισμούς ότι οι ρωσικές αρχές άσκησαν πιέσεις στη μητέρα του Αλεξέι Ναβάλνι σχετικά με την κηδεία του, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δεν είχε ανάμειξη στις αποφάσεις για τη σορό του Ρώσου αντιπολιτευόμενου.

Η Κίρα Γιάρμις, εκπρόσωπος του Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε αιφνιδίως σε ηλικία 47 ετών σε αποικία κρατουμένων στην Αρκτική στις 16 Φεβρουαρίου, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ρωσικές αρχές είχαν δώσει στην 69χρονη μητέρα του Λουντμίλα τελεσίγραφο να συμφωνήσει εντός τριών ωρών ότι η ταφή του θα γίνει χωρίς να τελεστεί δημόσια κηδεία ειδάλλως θα προχωρούσαν στην ταφή του στη φυλακή.

Η μητέρα του είχε διαμαρτυρηθεί μια μέρα νωρίτερα ότι αντιμετώπιζε δυσκολίες να της παραδοθεί η σορός του γιου της και είχε κατηγορήσει Ρώσους ερευνητές ότι προσπαθούσαν να την εκβιάσουν σχετικά με τις ρυθμίσεις για την κηδεία του.

Η σορός του αντιπολιτευόμενου στο Κρεμλίνο παραδόθηκε εν τέλει στη μητέρα του το Σάββατο στην πόλη Σάλεκχαρντ στην Αρκτική. Ακόμη δεν έχει γίνει κάποια ανακοίνωση σχετικά με τις ρυθμίσεις για την ταφή του.

Ερωτηθείς αν θα σχολιάσει τον ισχυρισμό για πιέσεις από αξιωματούχους στη μητέρα του Ναβάλνι, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε: «Δεν μπορώ να κάνω οποιοδήποτε σχόλιο καθώς το Κρεμλίνο δεν έχει καμία σχέση με αυτό, άρα το Κρεμλίνο δεν μπορεί να ασκήσει πίεση. Πρόκειται για άλλη μια παράλογη δήλωση από αυτούς τους υποστηρικτές (του Ναβάλνι).

»Σχεδόν όλοι τους είναι καταζητούμενοι (από τις ρωσικές αρχές) και σχεδόν όλοι τους είναι στο εξωτερικό. Οι δηλώσεις τους πρέπει να αντιμετωπίζονται ανάλογα».

Ερωτηθείς αν οι εκκλήσεις που έγιναν προς τον Πούτιν από τη μητέρα του Ναβάλνι και τη σύζυγό του Γιούλια συνέβαλαν στο να επιταχυνθεί η παράδοση της σορού του, ο Πεσκόφ απάντησε ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν είχε ανάμειξη στη διαδικασία.

«Ο αρχηγός του κράτους δεν διαχειρίζεται τα ζητήματα αυτά καθόλου. Υπάρχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες και σχετικές διαδικασίες που ακολουθούνται βάσει των καθιερωμένων κανόνων για αυτού του είδους τις περιστάσεις», σημείωσε.

Τέλος στην ερώτηση αν ο Πούτιν είχε κάποια σχέση με τα ζητήματα γύρω από τη διαδικασία παράδοσης της σορού, η οποία χαρακτηρίστηκε από υποστηρικτές του Ναβάλνι ύποπτα αργή, ο Πεσκόφ απάντησε μονολεκτικά «όχι».

