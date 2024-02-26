Διάσωση 122 μεταναστών από λέμβο στο Μαρόκο

Το πολεμικό ναυτικό του Μαρόκου διέσωσε 122 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο με προορισμό τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, μετέδωσε σήμερα το μαροκινό πρακτορείο ειδήσεων (MAP).

Η λέμβος εντοπίστηκε ακινητοποιημένη σε απόσταση 190 χιλιομέτρων από το λιμάνι Ντάχλα της Δυτικής Σαχάρας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το πολεμικό ναυτικό του Μαρόκου, ένας εκ των επιβαινόντων στη λέμβο βρέθηκε νεκρός, ενώ αρκετοί χρειάστηκε να δεχθούν ιατρική φροντίδα για προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζαν.

Το 2023 οι μαροκινές αρχές συνέλαβαν περίπου 87.000 παράτυπους μετανάστες, στην πλειονότητά τους από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

