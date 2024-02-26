Πανικός σε χιονοδρομικό κέντρο στο Κιργιστάν - Χιονοστιβάδα σκότωσε τέσσερις τουρίστες

Τέσσερις τουρίστες, τρεις Τσέχοι και ένας Σλοβάκος, έχασαν σήμερα τη ζωή τους όταν παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα στο Κιργιστάν. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο βορειοανατολικό άκρο της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Καζακστάν και την Κίνα, στην ίδια περιοχή όπου ένας γάλλος τουρίστας βρήκε τον θάνατο από χιονοστιβάδα στις αρχές Φεβρουαρίου.

«23 τουρίστες από την Τσεχία και τη Σλοβακία έκαναν σκι, όταν προκλήθηκε χιονοστιβάδα» που προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων εξ αυτών, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Kabar επικαλούμενο τις υπηρεσίες διάσωσης. Τις εθνικότητες των θυμάτων επιβεβαίωσαν τα υπουργεία Εξωτερικών Τσεχίας και Σλοβακίας.

Το Κιργιστάν – μια χώρα της κεντρικής Ασίας με επιβλητικές βουνοκορφές, ορισμένες εκ των οποίων άνω των 7 χιλιομέτρων – επενδύει στην ανάπτυξη τουριστικών υποδομών για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ, με τις αρχές να οραματίζονται τη δημιουργία ενός θερέτρου αντίστοιχου με το Κουρσεβέλ στις γαλλικές Άλπεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

