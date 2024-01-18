Η Ρωσία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι επιβάλει απαγόρευση εισόδου σε ορισμένους Κύπριους αξιωματούχους ως αντίποινα «για απαράδεκτες ενέργειες εναντίον ενός ανταποκριτή της Rossiyskaya Gazeta (Αλεξάντρ Γκασιούκ) και ενός υπαλλήλου της ρωσικής πρεσβείας».

Ο Ρώσος δημοσιογράφος είχε συλληφθεί στην Κύπρο τον Οκτώβριο και απελάθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η απόφαση αφορά τρία στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών της Κύπρου, όπως τα περιέγραψε διπλωματική πηγή, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσει τα ονόματά τους.



«Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε στις 18 Ιανουαρίου τον πρέσβη της Κύπρου στη Μόσχα για τα αντίποινα σε σχέση με απαράδεκτες ενέργειες των κυπριακών αρχών (τον Οκτώβριο του 2023) σε σχέση με τον ανταποκριτή της Rossiyskaya Gazeta A. G. Gasyuk, διαπιστευμένο στη Λευκωσία, και υπάλληλος της ρωσικής πρεσβείας, D. V. Doinikov. Απαγορεύεται στους αξιωματούχους της Κυπριακής Δημοκρατίας, άμεσα εμπλεκόμενους στην πρόκληση, να εισέλθουν στο έδαφος της χώρας μας σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο περί κανόνων αναχώρησης από τη Ρωσική Ομοσπονδία και εισόδου στη Ρωσική Ομοσπονδία της 15ης Αυγούστου 1996 № 114-FZ)», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.



«Ο ανταποκριτής της Rossiyskaya Gazeta, συνελήφθη στις 5 Οκτωβρίου στη Λευκωσία. Τη στιγμή της κράτησης βρισκόταν σε αυτοκίνητο κοντά στο σπίτι όπου μένει με την οικογένειά του. Σε βάρος του δημοσιογράφου ασκήθηκε βία και τραυματίστηκε στο χέρι. Αργότερα, ο δημοσιογράφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στις 7 Οκτωβρίου επέστρεψε στη Ρωσία» υποστηρίζει το πρακτορείο TASS.



Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα επεσήμανε ότι η απέλαση του Γκασιούκ ήταν «άλλη μια σειρά κινήσεων στη δυτική εκστρατεία καταστολής οποιασδήποτε πηγής εναλλακτικών πληροφοριών».



Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το κυπριακό πρακτορείο ειδήσεων, ο Ρώσος δημοσιογράφος κατά τη διάρκεια της σύλληψής του είχε προβάλει αντίσταση, και απελάθηκε καθώς αποτελούσε απειλή για την ασφάλεια της χώρας.

Πηγή: skai.gr

