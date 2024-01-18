Επίτροπος Σίμσον στην Ελλάδα: Συζητήσεις για συνεργασία στην ηλεκτρικής ενέργεια

Στις 18-19 Ιανουαρίου, η Επίτροπος Ενέργειας κ. Κάντρι Σίμσον βρίσκεται στην Αθήνα για την υπουργική σύνοδο της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Ενεργειακή Συνδεσιμότητα της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CESEC), την οποία συνδιοργανώνει μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη.

Η CESEC ιδρύθηκε το 2015 για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με έμφαση στα διασυνοριακά και διευρωπαϊκά έργα ενεργειακών υποδομών.

Το έργο της είναι καίριας σημασίας για τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας στην περιοχή και την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού.

Η υπουργική σύνοδος θα εξετάσει τις μελλοντικές προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του σχεδιασμού μελλοντικών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, τη συμβολή των ανανεώσιμων αερίων και του υδρογόνου στην επίτευξη των στόχων REPowerEU, καθώς και τη σημασία της διαφοροποίησης των εισαγωγών αερίου. Η Επίτροπος θα στηρίξει τους υπουργούς ώστε να συμφωνήσουν νέες φιλοδοξίες και νέα έργα και πολιτικές ενεργειακών υποδομών προτεραιότητας για την περιοχή στους τομείς του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στο περιθώριο της υπουργικής συνόδου, η Επίτροπος θα παραστεί σε τελετή για την πρόσφατη ολοκλήρωση της γραμμής διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Θα πραγματοποιήσει επίσης διμερή συνάντηση με τον Ρουμάνο Υπουργό Ενέργειας κ. Σεμπάστιαν Μπουρντούζα.

Η Επίτροπος Σίμσον θα διατυπώσει παρατηρήσεις στην αρχή και στο τέλος της υπουργικής συνόδου CESEC, μετά την οποία θα προβεί σε κοινή δήλωση προς τον Τύπο μαζί με τον υπουργό κ. Σκυλακάκη.

Οι παρατηρήσεις της στον Τύπο θα είναι διαθέσιμες εδώ. Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στο τέλος της συνεδρίασης σε γραπτό ανακοινωθέν Τύπου εδώ.

Κατερίνα Πλατή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.