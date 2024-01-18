Δύο ημέρες πριν την αλλαγή της χρονιάς δημοσιεύτηκε στο YouTube μια συνέντευξη διάρκειας 42 λεπτών με τη Μαρία Βοροντσόβα, τη μεγαλύτερη κόρη του Βλαντιμίρ Πούτιν. Παρ’ όλα αυτά πέρασε σχεδόν απαρατήρητη – τα ρωσικά μέσα και οι διαδικτυακοί χρήστες την πρόσεξαν σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα, στις 11 Ιανουαρίου.

Η 38χρονη Βοροντσόβα απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις στο podcast #ProNauku (Υπέρ της Επιστήμης), το οποίο απευθύνεται σε νεαρούς επιστήμονες και νεοφυείς επιχειρήσεις. Τα ερωτήματα έθετε ο Βγιάτσεσλαβ Σουλένιν, επικεφαλής του Κέντρου για Καινοτόμες Τεχνολογίες της Μόσχας, ο οποίος παρουσίασε τη Βοροντσόβα ως κορυφαία ερευνήτρια στο Εθνικό Ερευνητικό Ιατρικό Κέντρο για την Ενδοκρινολογία του ρωσικού Υπουργείου Υγείας και ως αναπληρώτρια κοσμήτορα του Τμήματος Βασικής Ιατρικής σε ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ της Μόσχας,

Ποια είναι η Μαρία Βοροντσόβα

Από τη στιγμή πάντως που τα μέσα πήραν είδηση τη συνέντευξη, το βίντεο μέτρησε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές. Η Βοροντσόβα μίλησε για θέματα που άπτονται των επιστημών, της ιατρικής, όπως και για έρευνά της στον τομέα της γενετικής – επισημαίνοντας επί τη ευκαιρία πως στη Ρωσία «η ανθρώπινη ζωή εξακολουθεί να αποτελεί για εμάς την ύψιστη αξία».

Η επιστήμονας δεν είπε λέξη σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, και δεν αναφέρθηκε ούτε μία φορά στον πατέρα της.

Το Κρεμλίνο κρατάει μυστικά όλα όσα σχετίζονται με τους συγγενείς του προέδρου Πούτιν – μάλιστα ακόμη και ο ίδιος δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ ότι η Βοροντσόβα είναι πράγματι η μεγαλύτερή του κόρη. Πάντως σε όλα τα επίσημα έγγραφα που έχουν δημοσιευθεί από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η τελευταία εμφανίζεται ως Μαρία Βλαντιμίροβνα Βοροντσόβα, γεννηθείσα το 1985. Ο δε Ρώσος πρόεδρος πάντα τονίζει ότι είναι περήφανος για τις δύο κόρες του, καθώς και ότι αυτές δεν ασχολούνται ούτε με την πολιτική, ούτε με την οικονομία. Βέβαια, όπως διαπίστωσαν δημοσιογράφοι, η Βοροντσόβα ίδρυσε το 2019 στη Μόσχα την εταιρεία Nomeco, η οποία επενδύει δισεκατομμύρια στην ανάπτυξη τεχνολογιών στον τομέα της υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ομάδας του φυλακισμένου Αλεξέι Ναβάλνι η Βοροντσόβα έβγαλε 232 εκατομμύρια ρούβλια από μερίσματα ως μέτοχος της Nomeco – μόνο το 2020. Πιο πρόσφατα στοιχεία δεν υπάρχουν. Πέραν αυτών παίρνει από τη Nomeco και έναν μισθό που φτάνει τα 700.000 ρούβλια τον μήνα.

Σύμφωνα πάντα με την ομάδα του Ναβάλνι όλα τα χρήματα που έχει στη διάθεσή της η Nomeco προήλθαν από τη SOGAZ Medizina – μία εταιρεία στις κλινικές της οποίας έχουν νοσηλευτεί επιφανείς Ρώσοι πολιτικοί και επιχειρηματίες από τον στενότερο κύκλο του Πούτιν. Τον Αύγουστο του 2022 κορυφαία στελέχη της Nomeco αγόρασαν τις κλινικές.

Στη συνέντευξή της η Βοροντσόβα μιλάει και για ορισμένες στιγμές της ζωής της, εξηγώντας πως ονειρευόταν από παιδί να γίνει γιατρός, αλλά όταν τελείωσε το σχολείο ήθελε να σπουδάσει οικονομικά. Στο τέλος βέβαια κατέληξε στην ιατρική και εγγράφηκε στο τμήμα Βασικής Ιατρικής του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας.

Λάτρης των τεχνών και του αθλητισμού

Η Βοροντσόβα αναφέρθηκε και στο ενδιαφέρον της για τη λογοτεχνία, τη μουσική και τον αθλητισμό: «Τα ενδιαφέροντά μου ποικίλλουν αρκετά: από τη δημιουργικότητα μέχρι τα αθλήματα. Με ενθουσιάζουν όλα όσα είναι όμορφα: πίνακες ζωγραφικής, μουσεία, θέατρα, μουσική. Η μουσική είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου, τόσο η κλασική όσο και η τζαζ. Και προσπαθώ να αφιερώνω κάποιες ώρες την εβδομάδα στην άθληση, ακόμη και σε εποχιακά αθλήματα όπως είναι το σερφ ή το σκι».

Η κόρη του Πούτιν έζησε και σπούδασε κάποια χρόνια στη Γερμανία και μετά στη Ρωσία, ενώ με τον πρώην σύζυγό της έζησε και στην Ολλανδία μέχρι το 2015. Εν συνεχεία όμως γύρισε στη Μόσχα.

Μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής η Ε.Ε., η Μεγάλη Βρετανία και οι Η.Π.Α. επέβαλαν κυρώσεις και στις δύο κόρες του Ρώσου προέδρου, παγώνοντας τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και απαγορεύοντάς τους την είσοδο στις χώρες αυτές.

Αντιδράσεις στη Ρωσία και τη Γερμανία

Πάντως η συνέντευξη προκάλεσε αρκετές οργισμένες αντιδράσεις στη Ρωσία. Ο δημοσιογράφος Αντρέι Σαχάροβ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως η Βοροντσόβα «κάνει πως ανησυχεί, μιλάει με κλισέ. Ρωτήστε τους ειδικούς να μάθετε πόσο κοστίζει το δαχτυλίδι που φοράει».

Παρόμοιες ήταν οι αντιδράσεις και των γερμανικών μέσων. «Η κόρη του Πούτιν δίνει μία περίεργη συνέντευξη σχετικά με την ‘αξία της ανθρώπινης ζωής’» τιτλοφορούνταν άρθρο του Der Spiegel, με τους Γερμανούς δημοσιογράφους να επικρίνουν την Βοροντσόβα που δεν έθιξε καθόλου τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη συνέντευξή της στα μέσα ενημέρωσης. Η συγκεκριμένη όμως θα μπορούσε να υποδηλώνει πως ενόψει των προεδρικών εκλογών του Μαρτίου ο Πούτιν διαφοροποιεί κάπως την επικοινωνιακή στρατηγική του, παρατηρεί ο επικοινωνιολόγος Τζο Γκρέμπελ. Ο Πούτιν έκανε πάντοτε αυτό που κάνουν και άλλοι αυταρχικοί ηγέτες. Ο ειδικός περιγράφει το κλασικό μήνυμα του Ρώσου προέδρου ως εξής: «Είμαι εδώ για ολόκληρο τον λαό. Δεν έχω τόσο κοινότυπα πράγματα να με απασχολούν, όπως μία μικρή οικογένεια».

Ο Πούτιν συνειδητοποίησε όμως γρήγορα πως πρέπει να εκσυγχρονίσει την επικοινωνιακή τακτική του. «Τι φαίνεται καλό; Σε συγκεκριμένες δόσεις, όπως καταλαβαίνουμε, αρκετές όμως για να δοθεί η εντύπωση πως ο ίδιος έχει οικογένεια ή τουλάχιστον πως έχει παιδιά και πως η κόρη του είναι μάλιστα και γιατρός, μία αναγνωρισμένη επιστήμονας», εξηγεί ο Γκρέμπελ.

Πηγή: DW

