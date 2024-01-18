Το Μεξικό και η Χιλή εξέφρασαν σήμερα την «αυξανόμενη ανησυχία» τους για την κλιμάκωση της βίας στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από πολλούς μήνες πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, προσφεύγοντας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο από το οποίο ζητούν να γνωμοδοτήσει αν διαπράχθηκαν εγκλήματα στον παλαιστινιακό θύλακα.

Μετά την αιφνιδιαστική επίθεση μελών της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις αρχές Οκτωβρίου, όπου σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.000 Ισραηλινοί, οι εκτεταμένες καταστροφές στην πυκνοκατοικημένη Λωρίδα της Γάζας προκαλούν διεθνή ανησυχία, καθώς χιλιάδες άνθρωποι, ιδίως παιδιά, έχουν σκοτωθεί στις συγκρούσεις.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού αναφέρει ότι το ΔΠΔ είναι το κατάλληλο όργανο για να αποδώσει πιθανές ποινικές ευθύνες για πράξεις «είτε της κατοχικής δύναμης είτε των κατεχομένων». Η ανακοίνωση επικαλείται επίσης «πολλές αναφορές των Ηνωμένων Εθνών που περιγράφουν λεπτομερώς πολλά επεισόδια τα οποία θα μπορούσαν να συνιστούν εγκλήματα υπό τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Χιλής δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Το Μεξικό πρόσθεσε ότι παρακολουθεί στενά την εκδίκαση της προσφυγής της Νότιας Αφρικής, η οποία κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας και ζήτησε από το Δικαστήριο να διατάξει τον άμεσο τερματισμό των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Το Μεξικό «πιστεύει ότι αυτές οι ενέργειες (…) είναι δυνατόν να ανοίξουν τον δρόμο για μια άμεση κατάπαυση του πυρός και να συμβάλουν προς την κατεύθυνση της διαρκούς ειρήνης στην περιοχή, επί τη βάσει της λύσης των δύο κρατών που συνυπάρχουν εντός ασφαλών και διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.