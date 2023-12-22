Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έθεσε σήμερα τη μεγαλύτερη αντιπροσωπεία αυτοκινήτων της Ρωσίας υπό προσωρινή κρατική διοίκηση, σε ένα βήμα στο οποίο το Κρεμλίνο είπε πως οδηγήθηκε από εμπορική λογική.

Η Rolf, η οποία ανήκει σε εταιρία (Delance Limited και Rolf Motors) με έδρα την Κύπρο και ιδρύθηκε από τον Ρώσο επιχειρηματία Σεργκέι Πετρόφ, ήταν μία από τις πρώτες αντιπροσωπείες αυτοκινήτων που δημιουργήθηκαν μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

Η αρπαγή της, η οποία ξεκίνησε με ένα διάταγμα που δημοσιεύθηκε σε κυβερνητικό ιστότοπο, πραγματοποιείται αφού η Μόσχα ανέλαβε τον προσωρινό έλεγχο φέτος αρκετών δυτικής ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων σε απάντηση για το πάγωμα ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ή τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Δύση.

Η δανική ζυθοποιία Carlsberg και ο γαλλικός κολοσσός γαλακτοκομικών προϊόντων Danone περιλαμβάνονται σε αυτά, όμως με τη Rolf, που πωλούσε παραδοσιακά μια ευρεία γκάμα ξένων αυτοκινήτων, είναι η πρώτη φορά που μια σημαντική επιχείρηση με δεσπόζουσα θέση στην Ρωσία χάνει την περιουσία της με αυτό τον τρόπο.

Ο Πετρόφ, που ζει στην Αυστρία, κατηγορείται από τις ρωσικές αρχές ότι μετέφερε παράνομα χρήματα στο εξωτερικό, κατηγορία την οποία αρνείται.

Επίσης, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Πετρόφ.

«Αυτό σχετίζεται μόνο με οικονομική σκοπιμότητα και συμμόρφωση με την τρέχουσα νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας και λαμβάνοντας υπόψη τη γνωστή διεθνή οικονομική κατάσταση που υπάρχει γύρω μας αυτή τη στιγμή» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η Rolf ήταν ρωσική εταιρία αλλά με ένα ιδιοκτησιακό σχήμα που περιελάμβανε εξωχώρια εταιρεία που απαιτούσε κρατική παρέμβαση, πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Η Rolf είπε πως ο Αλεξέι Γκουλιάεφ διορίστηκε νέος διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, με τη Σβετλάνα Βινογκράντοβα ως πρώτη αναπληρώτριά του.

Η προσωρινή διοίκηση δεν θα έχει αντίκτυπο στις επιχειρήσεις της Rolf, ανέφερε. Η ομοσπονδιακή υπηρεσία διαχείρισης περιουσίας Rosimushchestvo σκοπεύει να αναπτύξει τη Rolf και να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική της επίδοση, πρόσθεσε η Rolf.

Ο Πετρόφ αποκάλεσε την κίνηση άλλο ένα πλήγμα στο επενδυτικό τοπίο της Ρωσίας, διερωτώμενος αν οιοσδήποτε επενδυτής από την Ασία, για παράδειγμα, θα ρισκάρει να αγοράσει μερίδια σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

"Προσωρινή σημαίνει μόνιμη (διοίκηση)", δήλωσε ο Πετρόφ τηλεφωνικώς στο Reuters. "Το ξέραμε όλο αυτό ήδη. Οι τραπεζίτες μας το είχαν ήδη πει -- θα σας θέσουν υπό εξωτερικό μάνατζμεντ''.

"Αυτό είναι πιθανόν προς το συμφέρον μίας από τις δομές που τώρα προσπαθούν να αγοράσουν (περιουσιακά στοιχεία)", είπε ο Πετρόφ, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο μηχανισμός χρησιμοποιείται ως κάλυμμα για αναδιανομή περιουσιακών στοιχείων.

"Οι άνθρωποι κάνουν συμφωνίες χρησιμοποιώντας πολιτικά κίνητρα", πρόσθεσε.

"Αυτό έχει καταστροφικό αποτέλεσμα στον καθένα. Το κράτος είναι, κατά κανόνα, αναποτελεσματικό, ιδιαίτερα σε τέτοια πράγματα όπως η λιανική".

Ο Πετρόφ ήταν ένας από τους ελάχιστους Ρώσους επιχειρηματίες που υπέγραψαν μια επιστολή το 2014 με την οποία επέκριναν τη ζημιά στις σχέσεις Ανατολής-Δύσης μετά την προσάρτηση από τη Ρωσία της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας.

Ρώσοι ερευνητές ξεκίνησαν έρευνα για τη Rolf το 2019, κατηγορώντας την για αγορά υπερτιμημένων μετοχών, μια κατηγορία που αρνηθηκε ο Πετρόφ και είπε πως μπορεί να είχε σχέση με τις πολιτικές απόψεις του.

Τον Σεπτέμβριο, πρώην στέλεχος της Rolf καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8,5 ετών επειδή φέρεται να συμμετείχε σε μια συμφωνία παράνομης μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Πηγή: skai.gr

