Σαν ταινία θρίλερ με πρωταγωνιστή τον ίδιο, ήταν ο «χριστουγεννιάτικος εφιάλτης» που βίωσε ο δημοφιλής Αμερικανός ηθοποιός Τσάρλι Σιν.



Η γειτόνισσα του Τσάρλι Σιν συνελήφθη αφού «προσπάθησε να στραγγαλίσει τον αστέρα του Two and a Half Men και του έσκισε το πουκάμισο κατά τη διάρκεια μιας διαφωνίας τους στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Πηγή: skai.gr

Ο 58χρονος Σιν δέχθηκε επίθεση από την 47χρονη που, σύμφωνα με την αστυνομίατην Τετάρτη.Έχει συλληφθεί και κατηγορείται για επίθεση με φονικό όπλο και διάρρηξη.Ο Σιν, φέρεται να άκουσε ένα χτύπημα στην πόρτα και πήγε να απαντήσει όταν η γυναίκα εισέβαλε στο σπίτι του. Ο ηθοποιός κατάφερε να καλέσει το 911 (το αμερικανικό 100) και αστυνομικοί και νοσοκόμοι έφτασαν στο σημείο, αλλά δεν χρειάστηκε νοσοκομειακή περίθαλψη.Η ταυτότητα της γυναίκας δεν έχει γίνει γνωστή.που ο ηθοποιός αντιμετωπίζει προβλήματα με τη γειτόνισσά του.Ο Σιν είπε στην αστυνομία ότι η ίδια γυναίκα είχε ρίξει σκουπίδια μπροστά στην πόρτα του την προηγούμενη ημέρα της επίθεσης και πρόσφατα έριξε ένα «κολλώδες υγρό» στο αυτοκίνητό του, αναφέρει το TMZ.Οι δυο τους φέρεται να είχαν μιλήσει μετά το περιστατικό, και συμφώνησαν να «θάψουν το τσεκούρι», ωστόσο η γυναίκα κατόπιν εισέβαλε στο σπίτι του ηθοποιού...

