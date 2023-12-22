Εντυπωσιακές εικόνες από το πώς φαίνεται από το διάστημα η λάβα που κυλάει μετά την έκρηξη του ηφαιστείου της Ισλανδίας δημοσίευσε η ΝASA. Το ηφαίστειο εξερράγη περίπου 1,8 μίλια βόρεια της πόλης Grindavík της Ισλανδίας, περίπου στις 10 μ.μ. τοπική ώρα το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με την Ισλανδική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκτοξεύοντας λιωμένη λάβα πυκνό καπνό και τεράστιες ποσότητες θερμικής ενέργειας.

Οι δορυφορικές εικόνες της NASA αποκαλύπτουν την καταστροφική δύναμη της έκρηξης.

Χρησιμοποιώντας υπέρυθρες κάμερες στον δορυφόρο NOAA-20, η NASA αποκάλυψε πώς η λάβα έχει κυλήσει γύρω από την περιοχή που βρίσκεται το ηφαίστειο.

«Αυτό που βλέπετε σε αυτές τις εικόνες είναι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες των ενεργών ροών λάβας σε σύγκριση με τη γύρω περιοχή και τα σύννεφα», δήλωσε στο Παρατηρητήριο Γης της NASΑ ο ηφαιστειολόγος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, Σάιμον Καρν.

Οι εικόνες της NASA

«Οι πιο σκοτεινές περιοχές χαμηλότερης θερμοκρασίας φαίνεται να είναι κάποια τοπογραφία γύρω από την οποία ρέει η λάβα, αλλά αυτές θα μπορούσαν επίσης να είναι περιοχές όπου η σχισμή της έκρηξης δεν είναι ενεργή και έχει ψυχρότερη λάβα ή όπου νέφη αερίου ή σύννεφα κρύβουν την επιφάνεια», τόνισε ο ηφαιστειολόγος.

Η λάβα φαίνεται να χύνεται από την ηφαιστειακή σχισμή μήκους 2,5 μιλίων σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μερικά σιντριβάνια λιωμένου βράχου να εκτοξεύονται στον αέρα.

«Ο ρυθμός εκκένωσης λάβας κατά τις δύο πρώτες ώρες της έκρηξης πιστεύεται ότι είναι σε κλίμακα εκατοντάδων κυβικών μέτρων ανά δευτερόλεπτο, με τα μεγαλύτερα σιντριβάνια λάβας στο βόρειο άκρο των ρωγμών», ανέφερε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας.

Αυτό συνέβη μετά από έναν μήνα αναμονής και παρακολούθησης του ηφαιστείου. Χιλιάδες κάτοικοι εκκένωσαν τα σπίτια τους στις 10 Νοεμβρίου μετά από μέρες σεισμικής δραστηριότητας, που ενίσχυσε τους φόβους ότι το ηφαίστειο θα εκραγεί.

Την λάβα αποθανάτισαν κι άλλοι δορυφόροι τη στιγμή που η έκρηξη άνοιξε το έδαφος.

Ένας δορυφόρος που λειτουργεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών Δορυφόρων κατέγραψε την έκρηξη.

Σε ανάρτησή του στο X, πρώην Twitter, η οργάνωση εξήγησε ότι τα έντονα κόκκινα και κίτρινα χρώματα δείχνουν περιοχές με έντονη ζέστη.

An additional #MTGI1 FCI infrared visualisation showing 10.5µm channel in background with temperature signal from the 3.8µm on top in red-yellow colours 🛰️🌋

Find out how data from @eumetsat missions underpin weather & hazard warnings in Iceland here: https://t.co/1bZnTORaGO https://t.co/UuIRYcuel6 pic.twitter.com/n6B4B5jXHZ — EUMETSAT (@eumetsat) December 19, 2023

Τα δορυφορικά δεδομένα της NASA επιβεβαιώνουν τη θεωρία ότι η λάβα ρέει κυρίως προς τα βόρεια και βορειοανατολικά, μακριά από κατοικημένες περιοχές. Η σχισμή σχηματίστηκε ακριβώς βόρεια ενός σημείου «λεκάνης απορροής», που σημαίνει ότι η λάβα θα ρέει ως επί το πλείστον μακριά από το Grindavik όσο δεν εξαπλώνεται νοτιότερα.Ωστόσο, ο κ. Καρν προειδοποιεί ότι η έκρηξη θα μπορούσε πολύ γρήγορα να γίνει πιο επικίνδυνη.

«Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει εάν η λάβα συσσωρευτεί και αρχίσει να ρέει προς διαφορετικές κατευθύνσεις, εάν η ενεργή σχισμή εκτείνεται προς τα νότια ή αν ανοίξουν νέες ρωγμές» είπε.

Η έκρηξη αυτή τη στιγμή φαίνεται να επιβραδύνεται, αφού έχει μειωθεί μόνο σε τρεις αεραγωγούς, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η έκρηξη είναι κοντά στο να σταματήσει.

