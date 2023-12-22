Την τελευταία του πνοή σε καθεστώς ομηρίας στη Γάζα άφησε ο 73χρονος Ισραξλινός, με αμερικανική υπηκοότητα Γκάντι Χαγκάι, ο οποίος απήχθη από τη Χαμάς από το Κιμπούτς Νιρ Οζ στις 7 Οκτωβρίου.

Την είδηση επιβεβαίωσε το Φόρουμ Οικογενειών Αγνοουμένων, με δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή. Η σορός του παραμένει στη Γάζα, όπως αναφέρεται στη δήλωση του Φόρουμ.

«Ο Γκάντι ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος χιούμορ που ήξερε πώς να κάνει τους γύρω του να γελούν. Μουσικός στην καρδιά, ταλαντούχος φλαουτίστας, έπαιζε στην ορχήστρα των IDF και ασχολήθηκε με τη μουσική όλη του τη ζωή», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο Χαγκάι είχε βγει βόλτα το πρωί της 7ης Οκτωβρίου με τη σύζυγό του, Τζούντι, όταν πυροβολήθηκε και «τραυματίστηκε σοβαρά», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η σύζυγός του εξακολουθεί να κρατείται αιχμάλωτη από τη Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

