«Rolex-gate»: Παραιτείται ο υπουργός Εσωτερικών του Περού

Ο περουβιανός υπουργός Εσωτερικών Βίκτορ Τόρες υπέβαλε την παραίτησή του χθες Δευτέρα εν μέσω της έρευνας σε βάρος της προέδρου Ντίνα Μπολουάρτε για φερόμενο παράνομο πλουτισμό, υπόθεση συνδεόμενη με ρολόγια Rolex στην κατοχή της.

«Αποχωρώ διότι το ζήτησα» και η πρόεδρος «το αποδέχθηκε», δήλωσε ο κ. Τόρες εξερχόμενος από το προεδρικό μέγαρο, όπου συνεδρίασε το υπουργικό συμβούλιο.

Στο αξίωμα από την 21η Νοεμβρίου, ο κ. Τόρες επικαλέστηκε «οικογενειακά προβλήματα».

Η αστυνομία, που μαζί με την εισαγγελία προχώρησε μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο σε έρευνες στο σπίτι της κυρίας Μπολουάρτε και στο γραφείο της στο πλαίσιο του «Rolex-gate», τελούσε θεωρητικά υπό την εποπτεία του κ. Τόρες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του περουβιανού Τύπου, αρκετοί στην κυβέρνηση απαίτησαν να καθαιρεθεί ο αξιωματικός της αστυνομίας που ηγήθηκε των αιφνιδιαστικών ερευνών.

Η κυβέρνηση καταγράφει έτσι την πρώτη της απώλεια στο σκάνδαλο των Ρόλεξ, που ξέσπασε αφού περουβιανός ειδησεογραφικός ιστότοπος άρχισε να δημοσιεύει από τη 15η Μαρτίου σειρά φωτογραφιών που εικονίζουν την αρχηγό του κράτους να φοράει διάφορα ακριβά ρολόγια το 2021 και το 2022, ενώ ήταν μέλος της κυβέρνησης.

Αν παραιτηθεί η πρόεδρος, «το Περού θα βουλιάξει», σχολίασε ο παραιτηθείς υπουργός αναφερόμενος στην απαίτηση της αντιπολίτευσης, που δεν διαθέτει πλειοψηφία στο Κογκρέσο, η κυρία Μπολουάρτε να εγκαταλείψει το αξίωμα.

«Η κυρία δεν έχει τίποτε να κρύψει. Φεύγω με ήσυχη συνείδηση» και «καθαρά χέρια», διαβεβαίωσε ακόμη ο Βίκτορ Τόρες.

Μετά τις έρευνες, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν βρέθηκε κανένα Ρόλεξ, η εισαγγελία απαίτησε η πρόεδρος να παρουσιάσει τα ρολόγια της όταν θα προσέλθει να καταθέσει την Παρασκευή 5η Απριλίου.

Η υπεράσπιση της κυρίας Μπολουάρτε ανέφερε το Σάββατο πως η αστυνομία βρήκε κάποια ρολόγια στην έρευνα που διεξήγαγε στην προεδρία, πάντως όχι Ρόλεξ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

