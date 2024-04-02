Η Βόρεια Κορέα εκτοξεύει βαλλιστικό πύραυλο

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε στην εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου προς την Ανατολική Θάλασσα, που είναι επίσης γνωστή ως Θάλασσα της Ιαπωνίας, μεταδίδει το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας.

Σύμφωνα με την ακτοφυλακή της Ιαπωνίας, ο πύραυλος κατέπεσε ήδη στη θάλασσα.

Η νέα δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου καταγράφεται προτού συμπληρωθούν δυο εβδομάδες αφότου βορειοκορεατικά κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως ο ηγέτης της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε επιτυχή δοκιμή κινητήρα στερεού καυσίμου προορισμένου για «νέο τύπο υπερηχητικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς».

Επικαλούμενες τις ανησυχίες τους για την προϊούσα ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας, οι ΗΠΑ και χώρες που χαρακτηρίζονται μείζονες σύμμαχοί της στην Ασία εντείνουν τη συνεργασία τους στο πεδίο της εθνικής ασφάλειας. Σύμφωνα με ιαπωνικά ΜΜΕ, η Ουάσιγκτον θα οργανώσει σύνοδο του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, του νοτιοκορεάτη ομολόγου του Γιουν Σοκ-γελ και του ιάπωνα πρωθυπουργού Φουμίο Κισίντα τον Ιούλιο, στο περιθώριο της συνόδου του NATO στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.