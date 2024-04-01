Η περουβιανή εισαγγελία αξίωσε η πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε να παρουσιάσει τα ρολόγια Rolex που έχει στην κατοχή της όταν προσέλθει την Παρασκευή να καταθέσει, στο πλαίσιο έρευνας σε βάρος της για φερόμενο παράνομο πλουτισμό.

Η κατοικία της προέδρου ερευνήθηκε μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο στο πλαίσιο της έρευνας, που αφορά ακριβά ρολόγια την απόκτηση των οποίων φέρεται να μη συμπεριέλαβε στις δηλώσεις περιουσίας της.

«Η πρόεδρος της Δημοκρατίας κλήθηκε επισήμως να παρουσιάσει τα ρολόγια Rolex και να καταθέσει την Παρασκευή 5η Απριλίου», σημείωσε η εισαγγελία σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε χθες Κυριακή.

Διευκρίνισε πως κατά τις έρευνες στην κατοικία της και στο μέγαρο της κυβέρνησης δεν εντοπίστηκαν τα ακριβά ρολόγια και η προεδρία δεν τα παρέδωσε.

Πάντως η εισαγγελία σημείωσε πως προχώρησε στην κατάσχεση «άλλων στοιχείων ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της έρευνας». Περουβιανά ΜΜΕ εξήγησαν πως βρέθηκαν έγγραφα που αποκαλύπτουν την ημερομηνία αγοράς ενός από τα ρολόγια.

Σε διάγγελμά της προς το έθνος, η κυρία Μπολουάρτε κατήγγειλε την έρευνα στην κατοικία της, που ήταν κατ’ αυτήν «αυθαίρετη, δυσανάλογη, καταχρηστική», αλλά και «αντισυνταγματική», κάνοντας λόγο για «συστηματικό διωγμό» εναντίον της.

Η υπεράσπιση της κυρίας Μπολουάρτε ανέφερε πως η αστυνομία βρήκε κάποια ρολόγια όταν ερεύνησε την έδρα της κυβέρνησης. Ο δικηγόρος Ματέο Καστανιέδα είπε πως «πρόκειται για ωραία ρολόγια, αλλά δεν μπορώ να πω πόσα από αυτά είναι Rolex».

Το «σκάνδαλο των Rolex» ξέσπασε αφού περουβιανός ειδησεογραφικός ιστότοπος, ο La Encerrona, άρχισε να αναρτά τη 15η Μαρτίου σειρά φωτογραφιών στις οποίες η πρόεδρος Μπολουάρτε εικονίζεται να φοράει πολυτελή ρολόγια το 2021 και το 2022, ενώ ήταν μέλος της κυβέρνησης.

Τη 19η Μαρτίου, η γενική εισαγγελία ανακοίνωσε πως έχει αρχίσει να διενεργείται προκαταρκτική έρευνα σε βάρος της προέδρου για «παράνομο πλουτισμό» και μη δήλωση «της απόκτησης ρολογιών Rolex».

Αντιδρώντας, η κυρία Μπολουάρτε διαβεβαίωσε πως έχει «καθαρά χέρια» και ότι δεν έχει παρά μόνο ένα ρολόι, κάποιας ηλικίας, αγορασμένο με τις οικονομίες της. «Μπήκα στο μέγαρο της κυβέρνησης με καθαρά χέρια και θα φύγω με καθαρά χέρια, όπως έχω υποσχεθεί στον περουβιανό λαό», επέμεινε.

Η πρόεδρος, 61 ετών, αντιμετώπιζε ήδη έρευνα με πολύ βαρύτερο κατηγορητήριο, για «γενοκτονία», «ανθρωποκτονίες κατά συρροή με επιβαρυντικές περιστάσεις» και «πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών», εξαιτίας των θανάτων 50 και πλέον ανθρώπων στις πολύμηνες ταραχές που ακολούθησαν την ορκωμοσία της, τον Δεκέμβριο του 2022.

Η Ντίνα Μπολουάρτε έγινε υπηρεσιακή πρόεδρος του Περού μετά την παύση από το Κογκρέσο και τη σύλληψη από την αστυνομία του προκατόχου της Πέδρο Καστίγιο, εκλεγμένου με κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, του οποίου ήταν η αντιπρόεδρος.

Στις αρχές του μήνα, η πρόεδρος αναγκάστηκε να αντικαταστήσει τον πρωθυπουργό Αλβέρτο Οτάρολα, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του έπειτα από την έναρξη έρευνας σε βάρος του για άσκηση αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος, μετά την αποκάλυψη τηλεφωνικής συνδιάλεξής του που τον εξέθετε από μέσο ενημέρωσης. Ο στενός συνεργάτης της προέδρου, άλλοτε υπουργός Άμυνας, ήταν μέλος της κυβέρνησης από τον Δεκέμβριο του 2022.

Η κυρία Μπολουάρτε έχει αποκλείσει επανειλημμένα κάθε ενδεχόμενο να παραιτηθεί.

Σε περίπτωση που ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος της, η πρόεδρος, δυνάμει του Συντάγματος, δεν θα δικαστεί παρά μετά τον Ιούλιο του 2026, αφού ολοκληρωθεί η θητεία της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

