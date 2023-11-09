Οι Ισραηλινές Ενοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα «τακτικές, τοπικές παύσεις πυρός για ανθρωπιστική βοήθεια στους πολίτες της Γάζας», αλλά όχι πλήρη κατάπαυση του πυρός.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο IDF ανέφερε ότι «αυτές οι τακτικές παύσεις είναι περιορισμένες σε χρόνο και περιοχή», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το που εφαρμόζονται, ώστε να ενημερωθούν οι άμαχοι που χρησιμοποιούν τον «ανθρωπιστικό διάδρομο» προς τον νότο, που ανοίγει τις τελευταίες ημέρες από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι.

«Ο πόλεμος είναι ενατίον της Χαμάς, όχι των κατοίκων της Γάζας» αναφέρεται στηνα νάρτηση.

There is no ceasefire. There are tactical, local pauses for humanitarian aid for Gazan civilians. These tactical pauses are limited in time and area. We are also providing humanitarian corridors for civilians in Gaza to temporarily move south to safer areas where they can receive… pic.twitter.com/qwNoYYf0QV — Israel Defense Forces (@IDF) November 9, 2023

Ο Λευκός Οίκος, μέσω του αντιπροσώπου του, επιβεβαίωσε με τη σειρά του τη συμφωνία, τονίζοντας ότι περιμένει από το Ισραήλ να την εφαρμόσει.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι δήλωσε πως οι παύσεις προέκυψαν έπειτα από συζητήσεις ανάμεσα σε αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες, περιλαμβανομένων συζητήσεων που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Κίρμπι είπε πως οι παύσεις θα επιτρέψουν στον κόσμο να μην βρεθεί στον δρόμο του κακού και να διανεμηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια και μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως ένας τρόπος για να απελευθερωθούν όμηροι.

"Μας είπαν οι Ισραηλινοί σήμερα ότι δεν θα υπάρξουν στρατιωτικές επιχειρήσεις σε αυτές τις περιοχές κατά τη διάρκεια της παύσης, και πως η διαδικασία αυτή ξεκινάει σήμερα", είπε ο Κίρμπι.

"Αντιλαμβανόμαστε πως το Ισραήλ θα αρχίσει να εφαρμόζει τετράωρες καταπαύσεις του πυρός στη βόρεια Γάζα με την ανακοίνωση να γίνεται τρεις ώρες πριν", είπε.

Αποκάλεσε την είδηση βήμα προς την ορθή κατεύθυνση.

"Πιστεύουμε πως αυτά εδώ είναι σημαντικά πρώτα βήματα και προφανώς θέλουμε να δούμε να συνεχίζονται για όσο χρειαστεί", πρόσθεσε.

Ο Κίρμπι είπε επίσης πως μια κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και στους μαχητές της Χαμάς δεν βρίσκεται στο τραπέζι επειδή θα βοηθούσε τη Χαμάς και θα "νομιμοποιούσε αυτό που έκαναν στις 7 Οκτωβρίου και απλώς δεν πρόκειται να το υποστηρίξουμε αυτή την ώρα".

Ωστόσο, ο ισραηλινός στρατός επικοινωνεί με τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας ρίχνοντας φυλλάδια και μέσω τηλεφωνικών κλήσεων.

Την Τετάρτη, σύμφωνα με το BBC, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει μια τετράωρη κατάπαυση πυρός σε τρεις κεντρικές γειτονιές στην πόλη της Γάζας.

Υπενθυμίζεται ότι οι G7 ζήτησαν χθες για μεγαλύτερες «ανθρωπιστικές παύσεις» αλλά όχι πλήρη κατάπαυση του πυρός.



Πηγή: skai.gr

