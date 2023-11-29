H εταιρία διαχείρισης ακινήτων Signa Holding κήρυξε σήμερα πτώχευση και ανακοίνωσε ότι προσφεύγει στο Εμπορικό Δικαστήριο της Βιέννης, προκειμένου να τεθεί σε διαδικασία αναδιάρθρωσης υπό αυτοδιαχείριση.

Τα πιο διάσημα ακίνητα της Signa στη Βιέννη περιλαμβάνουν το «Χρυσό τετράγωνο» και το ξενοδοχείο Hyatt στην ακριβότερη περιοχή της αυστριακής πρωτεύουσας.

Ο Όμιλος Signa κατασκευάζει ακόμη τον Πύργο του Έλβα (Elbtower) στο Αμβούργο, όπου έχουν τώρα παγώσει οι εργασίες, ενώ στη Νέα Υόρκη συμμετέχει στην ιδιοκτησία του διάσημου Chrysler Building.

«Παρά τις σημαντικές προσπάθειες των τελευταίων εβδομάδων, δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλιστεί επαρκής ρευστότητα για εξωδικαστική αναδιάρθρωση», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση. Πριν από λίγες εβδομάδες ο αυστριακός ιδιοκτήτης Ρενέ Μπένκο παραχώρησε την προεδρία του Εποπτικού Συμβουλίου του Ομίλου στον εμπειρογνώμονα αναδιάρθρωσης Αρντ Γκάιβιτς.

Tην περασμένη Παρασκευή κήρυξε πτώχευση η Signa Real Estate Management Germany, θυγατρική στη Γερμανία της Signa Prime Selection. Είχε προηγηθεί τον Οκτώβριο η πτώχευση της Signa Sports United.

«Στον τομέα των ακινήτων, εξωτερικοί παράγοντες είχαν το τελευταίο διάστημα αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων», τονίζει ο Όμιλος και εξηγεί ότι στόχος του είναι να αναδιαρθρωθεί ώστε να επιστρέψει στην κερδοφορία, με διάθεση ποσοστού έως 30% στους πιστωτές.

Για χρόνια η Signa θεωρείτο ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους ομίλους στον κλάδο των ακινήτων και των εμπορικών συναλλαγών στην Ευρώπη, με περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 15 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ιδρύθηκε το 2006 ως διάδοχος της Immofina. Εκτός από τον τομέα των κτηματομεσιτικών, η εταιρία επένδυσε και στο λιανικό εμπόριο, μεταξύ άλλων εξαγοράζοντας τις γερμανικές αλυσίδες πολυκαταστημάτων Galeria Kaufhof και Kika/Leiner και την Globus στην Ελβετία.

Επιπλέον, το 2018 ο Ρενέ Μπένκο απέκτησε εμμέσως το 24% των αυστριακών εφημερίδων «Krone» και «Kurier».

