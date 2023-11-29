Η απόφαση της Φινλανδίας να ενισχύσει με δυνάμεις τα σύνορά της με τη Ρωσία είναι αβάσιμη καθώς η Μόσχα δεν αποτελεί απειλή για τη γείτονά της, δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.



Μια τέτοια δραστηριότητα, αντίθετα, προκαλεί απειλή για τη Ρωσία και μπορεί να οδηγήσει σε ένταση, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.

Πηγή: skai.gr

«Δεν υπάρχει καμία σύγκρουση αυτή καθαυτή.και σε αυτή την περίπτωση αυτό είναι σίγουρα ένα απολύτως υπερβολικό μέτρο διασφάλισης της ασφάλειας των συνόρων, επειδή δεν υπάρχει απειλή εκεί, και στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ένταση» υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου στους δημοσιογράφους σχολιάζοντας την απόφαση της Φινλανδίας να ενισχύσει την προστασία των συνόρων της από κοινού με την Πολωνία.και αβάσιμη συγκέντρωση ένοπλων μονάδων στα σύνορα με τη Ρωσία», τόνισε ο Πεσκόφ σύμφωνα με το TASS.Όπως ανέφερε ο Ρώσος προεδρικός εκπρόσωπος,κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης πρόσθετων μονάδων στα σύνορα».«Οι Φινλανδοί πρέπει να γνωρίζουν καλά ότι για εμάς η ενίσχυση της συσσώρευσης στρατιωτικών μονάδων, εξήγησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. «Έτσι το βλέπουμε», είπε ο Πεσκόφ.Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη ότι η Ρωσία έλαβε σημείωμα από τη Φινλανδία στις 29 Νοεμβρίου σχετικά με την απόφασή της να κλείσει καιαπό τις 30 Νοεμβρίου.Στο μεταξύ, ορισμένα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότιστη Φινλανδία για να βοηθήσουν στην προστασία των συνόρων της.

