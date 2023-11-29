Λογαριασμός
Politico: Οι 28 άνθρωποι στην Ευρώπη με τη μεγαλύτερη επιρροή για το 2024

Αυτοί που πράττουν, αυτοί που «ταράζουν» τα νερά (ή ταραχοποιοί) και οι ονειροπόλοι 

meloni

Τη λίστα με  τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους (με τη μεγαλύτερη επιρροή) στην Ευρώπη για το 2024 έδωσε στη δημοσιότητα το Politico. 

Εκτός από το πιο ισχυρό άτομο στην ήπειρο, η λίστα με τον χιουμοριστικό τίτλο «Η τάξη του 2024» χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες, που καθεμία αντιπροσωπεύει έναν διαφορετικό τύπο εξουσίας: αυτοί που πράττουν, αυτοί που «ταράζουν» τα νερά (ή ταραχοποιοί) και οι ονειροπόλοι. 

Ντόναλντ Τουσκ: Ο ισχυρότερος της Ευρώπης (ο άνεμος της αλλαγής) 

tousk

«Για δύο δεκαετίες, δύο άνδρες δινουν μάχη για την ψυχή της Πολωνίας: Στη γαλάζια γωνία, αγωνιζόμενος για ένα δημοκρατικό, σύγχρονο, ευρωπαϊκό όραμα του μέλλοντος: Ο Ντόναλντ Τουσκ, πρώην πρωθυπουργός που διετέλεσε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πριν επιστρέψει ως ηγέτης της κεντρώου αντιπολίτευσης.

Στην κόκκινη γωνιά, που ξεχωρίζει για τους παραδοσιακούς, τους καθολικούς συντηρητικούς, τους εθνικιστές: Ο Jarosław Kaczyński, ηγέτη του κυβερνώντος Κόμματος Νόμου και Δικαιοσύνης (PiS). 

Τώρα, μετά από οκτώ χρόνια Kaczyński, η χώρα βρίσκεται στο κατώφλι μιας νέας εποχής του Τουσκ και ο άνεμος της αλλαγής φυσά για άλλη μια φορά» αναφέρει το Politico. 

Αυτοί που πράττουν

1. Τζόρτζια Μελόνι (πρωθυπουργός της Ιταλίας – Η «χαμαιλέοντας»)

μελονι

2. Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν (πρόεδρος της Κομισιόν – Η «Βασίλισσα») 
3. Εμανουέλ Μακρόν (Πρόεδρος της Γαλλίας - «Ο Μανού (το χαϊδευτικό του) απελευθερώθηκε»)
4. Αντρέι Γέρμακ (ο επικεφαλής των υπηρεσιών της ουκρανικής προεδρίας – Ο «πράσινος (εξαιτίας του επωνύμου του) καρδινάλιος» του Κιέβου)
5. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (Πρόεδρος της Τουρκίας – Ο «μεσολαβητής»)

politico

6. Μάρος Σέφτσοβιτς (Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- Ο «άνθρωπος που διορθώνει τα σπασμένα»)  
7. Μαρίν Λεπέν ( Γαλλίδα ακροδεξιά πολιτικός, υποψήφια στις προεδρικές  εκλογές του 2022 – Αυτή που «επαναπροσδιορίζει» ή «επαναλανσάρει») 
8. Κριστίν Λαγκάρντ (Διευθύντρια της ΕΚΤ και πρώην ΔΝΤ – Η «Διευθύντρια των προσδοκιών») 
9. Κιρ Στάρμερ (Ηγέτης του Εργατικού Κόμματος στη Βρετανία – Ο «άλλος»)  

Οι «ταραχοποιοί» 

1. Ελβίρα Ναμπιουλίνα (Η έμπιστη τεχνοκράτης - «τραπεζίτης»  του Πούτιν που τροφοδοτεί την πολεμική μηχανή του Ρώσου Προέδρου)

elbira

2.  Κάρλες Πουτζδεμόν ( πρώην πρόεδρος της Καταλονία – Ο «επαναστάτης»)
3. Βίκτορ Ομπάν (Ο λαϊκιστής πρόεδρος της Ουγγαρίας - «Αυτός που χαλάει») 
4. Αναλένα Μπέρμποκ (ΥΠΕΞ της Γερμανίας – «Ο ευθύς ομιλητής») 
5. Μάνφρεντ Βέμπερ (Ο Γερμανός Ευρωβουλευτής, μέλος του ΕΛΚ – Ο «δολοφόνος της πράσινης συμφωνία») 

taraxopoioi

6. Τομ Βαν Γκρίκεν (Ο 28χρονος Βέλγος, πρόεδρος του ακροδεξιού φλαμανδικού  κόμματος Vlaams Belang – Ο «καλλιτέχνης της διάσπασης» του Βελγίου)
7. Jovita Neliupšienė (ΥΠΕΞ της Λιθουνίας και Πρώην πρέσβειρα της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Η «πληρπφοριοδότης της Ουάσινγκτον») 
8. Μπιτζίνα Ιβανισβίλι (ο ο δισεκατομμυριούχος πρώην πρωθυπουργός της Γεωργίας – Ο «ολιγάρχης») 
9. Μπγιορν Χόκε (Björn Höcke, ο σκληροπυρηνικός, ακροδεξιός ηγέτης του AfD στην περιφέρεια της Θουριγγίας - Ο «φασίστας»)

Οι ονειροπόλοι 

1. Βλαντιμίρ Ζελένσκι (Πρόδρος της Ουκρανία – Ο «μαραθωνοδρόμος»)

zelenski

2. Αλεξέι Ναβάλνι (ο φυλακισμένος ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο «Μαντέλα» της Ρωσίας)
3. Ζεράλ Νταρμανέν (Γάλλος ΥΠΕΣ, ανερχόμενος και πολλά υποσχόμενος – Ο «αντικαταστάτης»
4. Ρομπέρτα Μέτσολα ( Η Μαλτέζα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Το «νέο όπλο)
5. Μαίρη Λου ΜακΝτόναλντ (Η Ιρλανδή  Πρόεδρος του κόμματος Σιν Φέιν – Ο « ενοποιητής») 

oneiropoloi

6. Πετρ Παβελ (Ο νέος Τσέχος Πρόδρος – Το «γεράκι»)
7. Τομας Μπαχ (Ο Γερμανός πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής - Ο «Ολυμπιονίκης»)
8. Νάιτζελ Φάραζ (Ο Βρετανός αρχηγός του Kόμματος Ανεξαρτησίας Ηνωμένου Βασιλείου UKIP – ο «μεθοδικός»
9. Τζένι Ερμόσο (η παίκτρια της Εθνικής ισπανίας που προκάλεσε το #MeToo στο ποδόσφαιρο – Η «γυναίκα που έκανε τη μπάλα να γυρίζει)   

Πηγή: skai.gr

