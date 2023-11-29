Τη λίστα με τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους (με τη μεγαλύτερη επιρροή) στην Ευρώπη για το 2024 έδωσε στη δημοσιότητα το Politico.

Εκτός από το πιο ισχυρό άτομο στην ήπειρο, η λίστα με τον χιουμοριστικό τίτλο «Η τάξη του 2024» χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες, που καθεμία αντιπροσωπεύει έναν διαφορετικό τύπο εξουσίας: αυτοί που πράττουν, αυτοί που «ταράζουν» τα νερά (ή ταραχοποιοί) και οι ονειροπόλοι.

Ντόναλντ Τουσκ: Ο ισχυρότερος της Ευρώπης (ο άνεμος της αλλαγής)

«Για δύο δεκαετίες, δύο άνδρες δινουν μάχη για την ψυχή της Πολωνίας: Στη γαλάζια γωνία, αγωνιζόμενος για ένα δημοκρατικό, σύγχρονο, ευρωπαϊκό όραμα του μέλλοντος: Ο Ντόναλντ Τουσκ, πρώην πρωθυπουργός που διετέλεσε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πριν επιστρέψει ως ηγέτης της κεντρώου αντιπολίτευσης.

Στην κόκκινη γωνιά, που ξεχωρίζει για τους παραδοσιακούς, τους καθολικούς συντηρητικούς, τους εθνικιστές: Ο Jarosław Kaczyński, ηγέτη του κυβερνώντος Κόμματος Νόμου και Δικαιοσύνης (PiS).

Τώρα, μετά από οκτώ χρόνια Kaczyński, η χώρα βρίσκεται στο κατώφλι μιας νέας εποχής του Τουσκ και ο άνεμος της αλλαγής φυσά για άλλη μια φορά» αναφέρει το Politico.

Αυτοί που πράττουν

1. Τζόρτζια Μελόνι (πρωθυπουργός της Ιταλίας – Η «χαμαιλέοντας»)

2. Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν (πρόεδρος της Κομισιόν – Η «Βασίλισσα»)

3. Εμανουέλ Μακρόν (Πρόεδρος της Γαλλίας - «Ο Μανού (το χαϊδευτικό του) απελευθερώθηκε»)

4. Αντρέι Γέρμακ (ο επικεφαλής των υπηρεσιών της ουκρανικής προεδρίας – Ο «πράσινος (εξαιτίας του επωνύμου του) καρδινάλιος» του Κιέβου)

5. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (Πρόεδρος της Τουρκίας – Ο «μεσολαβητής»)

6. Μάρος Σέφτσοβιτς (Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- Ο «άνθρωπος που διορθώνει τα σπασμένα»)

7. Μαρίν Λεπέν ( Γαλλίδα ακροδεξιά πολιτικός, υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2022 – Αυτή που «επαναπροσδιορίζει» ή «επαναλανσάρει»)

8. Κριστίν Λαγκάρντ (Διευθύντρια της ΕΚΤ και πρώην ΔΝΤ – Η «Διευθύντρια των προσδοκιών»)

9. Κιρ Στάρμερ (Ηγέτης του Εργατικού Κόμματος στη Βρετανία – Ο «άλλος»)

Οι «ταραχοποιοί»

1. Ελβίρα Ναμπιουλίνα (Η έμπιστη τεχνοκράτης - «τραπεζίτης» του Πούτιν που τροφοδοτεί την πολεμική μηχανή του Ρώσου Προέδρου)

2. Κάρλες Πουτζδεμόν ( πρώην πρόεδρος της Καταλονία – Ο «επαναστάτης»)

3. Βίκτορ Ομπάν (Ο λαϊκιστής πρόεδρος της Ουγγαρίας - «Αυτός που χαλάει»)

4. Αναλένα Μπέρμποκ (ΥΠΕΞ της Γερμανίας – «Ο ευθύς ομιλητής»)

5. Μάνφρεντ Βέμπερ (Ο Γερμανός Ευρωβουλευτής, μέλος του ΕΛΚ – Ο «δολοφόνος της πράσινης συμφωνία»)

6. Τομ Βαν Γκρίκεν (Ο 28χρονος Βέλγος, πρόεδρος του ακροδεξιού φλαμανδικού κόμματος Vlaams Belang – Ο «καλλιτέχνης της διάσπασης» του Βελγίου)

7. Jovita Neliupšienė (ΥΠΕΞ της Λιθουνίας και Πρώην πρέσβειρα της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Η «πληρπφοριοδότης της Ουάσινγκτον»)

8. Μπιτζίνα Ιβανισβίλι (ο ο δισεκατομμυριούχος πρώην πρωθυπουργός της Γεωργίας – Ο «ολιγάρχης»)

9. Μπγιορν Χόκε (Björn Höcke, ο σκληροπυρηνικός, ακροδεξιός ηγέτης του AfD στην περιφέρεια της Θουριγγίας - Ο «φασίστας»)

Οι ονειροπόλοι

1. Βλαντιμίρ Ζελένσκι (Πρόδρος της Ουκρανία – Ο «μαραθωνοδρόμος»)

2. Αλεξέι Ναβάλνι (ο φυλακισμένος ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο «Μαντέλα» της Ρωσίας)

3. Ζεράλ Νταρμανέν (Γάλλος ΥΠΕΣ, ανερχόμενος και πολλά υποσχόμενος – Ο «αντικαταστάτης»

4. Ρομπέρτα Μέτσολα ( Η Μαλτέζα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Το «νέο όπλο)

5. Μαίρη Λου ΜακΝτόναλντ (Η Ιρλανδή Πρόεδρος του κόμματος Σιν Φέιν – Ο « ενοποιητής»)

6. Πετρ Παβελ (Ο νέος Τσέχος Πρόδρος – Το «γεράκι»)

7. Τομας Μπαχ (Ο Γερμανός πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής - Ο «Ολυμπιονίκης»)

8. Νάιτζελ Φάραζ (Ο Βρετανός αρχηγός του Kόμματος Ανεξαρτησίας Ηνωμένου Βασιλείου UKIP – ο «μεθοδικός»

9. Τζένι Ερμόσο (η παίκτρια της Εθνικής ισπανίας που προκάλεσε το #MeToo στο ποδόσφαιρο – Η «γυναίκα που έκανε τη μπάλα να γυρίζει)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.