Τη λίστα με τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους (με τη μεγαλύτερη επιρροή) στην Ευρώπη για το 2024 έδωσε στη δημοσιότητα το Politico.
Εκτός από το πιο ισχυρό άτομο στην ήπειρο, η λίστα με τον χιουμοριστικό τίτλο «Η τάξη του 2024» χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες, που καθεμία αντιπροσωπεύει έναν διαφορετικό τύπο εξουσίας: αυτοί που πράττουν, αυτοί που «ταράζουν» τα νερά (ή ταραχοποιοί) και οι ονειροπόλοι.
Ντόναλντ Τουσκ: Ο ισχυρότερος της Ευρώπης (ο άνεμος της αλλαγής)
«Για δύο δεκαετίες, δύο άνδρες δινουν μάχη για την ψυχή της Πολωνίας: Στη γαλάζια γωνία, αγωνιζόμενος για ένα δημοκρατικό, σύγχρονο, ευρωπαϊκό όραμα του μέλλοντος: Ο Ντόναλντ Τουσκ, πρώην πρωθυπουργός που διετέλεσε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πριν επιστρέψει ως ηγέτης της κεντρώου αντιπολίτευσης.
Στην κόκκινη γωνιά, που ξεχωρίζει για τους παραδοσιακούς, τους καθολικούς συντηρητικούς, τους εθνικιστές: Ο Jarosław Kaczyński, ηγέτη του κυβερνώντος Κόμματος Νόμου και Δικαιοσύνης (PiS).
Τώρα, μετά από οκτώ χρόνια Kaczyński, η χώρα βρίσκεται στο κατώφλι μιας νέας εποχής του Τουσκ και ο άνεμος της αλλαγής φυσά για άλλη μια φορά» αναφέρει το Politico.
Αυτοί που πράττουν
1. Τζόρτζια Μελόνι (πρωθυπουργός της Ιταλίας – Η «χαμαιλέοντας»)
2. Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν (πρόεδρος της Κομισιόν – Η «Βασίλισσα»)
3. Εμανουέλ Μακρόν (Πρόεδρος της Γαλλίας - «Ο Μανού (το χαϊδευτικό του) απελευθερώθηκε»)
4. Αντρέι Γέρμακ (ο επικεφαλής των υπηρεσιών της ουκρανικής προεδρίας – Ο «πράσινος (εξαιτίας του επωνύμου του) καρδινάλιος» του Κιέβου)
5. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (Πρόεδρος της Τουρκίας – Ο «μεσολαβητής»)
6. Μάρος Σέφτσοβιτς (Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- Ο «άνθρωπος που διορθώνει τα σπασμένα»)
7. Μαρίν Λεπέν ( Γαλλίδα ακροδεξιά πολιτικός, υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2022 – Αυτή που «επαναπροσδιορίζει» ή «επαναλανσάρει»)
8. Κριστίν Λαγκάρντ (Διευθύντρια της ΕΚΤ και πρώην ΔΝΤ – Η «Διευθύντρια των προσδοκιών»)
9. Κιρ Στάρμερ (Ηγέτης του Εργατικού Κόμματος στη Βρετανία – Ο «άλλος»)
Οι «ταραχοποιοί»
1. Ελβίρα Ναμπιουλίνα (Η έμπιστη τεχνοκράτης - «τραπεζίτης» του Πούτιν που τροφοδοτεί την πολεμική μηχανή του Ρώσου Προέδρου)
2. Κάρλες Πουτζδεμόν ( πρώην πρόεδρος της Καταλονία – Ο «επαναστάτης»)
3. Βίκτορ Ομπάν (Ο λαϊκιστής πρόεδρος της Ουγγαρίας - «Αυτός που χαλάει»)
4. Αναλένα Μπέρμποκ (ΥΠΕΞ της Γερμανίας – «Ο ευθύς ομιλητής»)
5. Μάνφρεντ Βέμπερ (Ο Γερμανός Ευρωβουλευτής, μέλος του ΕΛΚ – Ο «δολοφόνος της πράσινης συμφωνία»)
6. Τομ Βαν Γκρίκεν (Ο 28χρονος Βέλγος, πρόεδρος του ακροδεξιού φλαμανδικού κόμματος Vlaams Belang – Ο «καλλιτέχνης της διάσπασης» του Βελγίου)
7. Jovita Neliupšienė (ΥΠΕΞ της Λιθουνίας και Πρώην πρέσβειρα της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Η «πληρπφοριοδότης της Ουάσινγκτον»)
8. Μπιτζίνα Ιβανισβίλι (ο ο δισεκατομμυριούχος πρώην πρωθυπουργός της Γεωργίας – Ο «ολιγάρχης»)
9. Μπγιορν Χόκε (Björn Höcke, ο σκληροπυρηνικός, ακροδεξιός ηγέτης του AfD στην περιφέρεια της Θουριγγίας - Ο «φασίστας»)
Οι ονειροπόλοι
1. Βλαντιμίρ Ζελένσκι (Πρόδρος της Ουκρανία – Ο «μαραθωνοδρόμος»)
2. Αλεξέι Ναβάλνι (ο φυλακισμένος ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο «Μαντέλα» της Ρωσίας)
3. Ζεράλ Νταρμανέν (Γάλλος ΥΠΕΣ, ανερχόμενος και πολλά υποσχόμενος – Ο «αντικαταστάτης»
4. Ρομπέρτα Μέτσολα ( Η Μαλτέζα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Το «νέο όπλο)
5. Μαίρη Λου ΜακΝτόναλντ (Η Ιρλανδή Πρόεδρος του κόμματος Σιν Φέιν – Ο « ενοποιητής»)
6. Πετρ Παβελ (Ο νέος Τσέχος Πρόδρος – Το «γεράκι»)
7. Τομας Μπαχ (Ο Γερμανός πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής - Ο «Ολυμπιονίκης»)
8. Νάιτζελ Φάραζ (Ο Βρετανός αρχηγός του Kόμματος Ανεξαρτησίας Ηνωμένου Βασιλείου UKIP – ο «μεθοδικός»
9. Τζένι Ερμόσο (η παίκτρια της Εθνικής ισπανίας που προκάλεσε το #MeToo στο ποδόσφαιρο – Η «γυναίκα που έκανε τη μπάλα να γυρίζει)
