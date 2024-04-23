Οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανακοινώθηκαν μετά την επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, είναι «λυπηρές» επειδή η χώρα έδρασε ευρισκόμενη σε αυτοάμυνα, αναφέρει ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Το Ιράν εξαπέλυσε περισσότερους από 300 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ λέγοντας πως πρόκειται για αντίποινα για το βομβαρδισμό του συγκροτήματος της πρεσβείας του στη Δαμασκό που φέρεται να πραγματοποιήθηκε από το Ισραήλ.

Χθες, Δευτέρα, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συμφώνησαν κατ' αρχήν να επεκτείνουν τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν συμφωνώντας να επεκτείνουν περιοριστικά μέτρα στις εξαγωγές από την Τεχεράνη μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή πυραύλων προς μαχητικές οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν και προς τη Ρωσία.

«Είναι λυπηρό να βλέπουμε την ΕΕ να αποφασίζει γρήγορα να εφαρμόσει περισσότερους παράνομους περιορισμούς εναντίον του Ιράν μόνο και μόνο επειδή το Ιράν άσκησε το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα αντιμέτωπο με τη ριψοκίνδυνη επιθετικότητα του Ισραήλ», έγραψε ο Αμιραμπντολαχιάν στο X, πριν καλέσει την ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ, αντί για το Ιράν.

Το Ρόιτερς σημειώνει πως θα χρειαστεί περισσότερη δουλειά στις Βρυξέλλες για να εγκριθεί το νομικό πλαίσιο πριν καταστεί δυνατό να τεθεί σε ισχύ η επέκταση των κυρώσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.