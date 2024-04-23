Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επιβάλλουν κυρώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αποκόψουν ορισμένες κινεζικές τράπεζες από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα ώστε να περιορίσουν την αρωγή του Πεκίνου προς την πολεμική βιομηχανία της Ρωσίας γράφει η εφημερίδα The Wall Street Journal επικαλούμενη πηγές.

Όπως ισχυρίζεται η εφημερίδα, η βοήθεια του Πεκίνου έδωσε την δυνατότητα στην Μόσχα να αποκαταστήσει το στρατιωτικό-βιομηχανικό δυναμικό της, καθώς η Κίνα είναι ο κύριος προμηθευτής της Ρωσίας σε μικροτσίπς, ανταλλακτικά αεροσκαφών, οχήματα και μηχανήματα. Οι κινεζικές τράπεζες λειτουργούν ως βασικοί μεσάζοντες στις εμπορικές εξαγωγές στη Ρωσία, προβαίνοντας σε πληρωμές και παρέχοντας σε εταιρείες –πελάτες, πιστώσεις για εμπορικές συναλλαγές, υπογραμμίζει η εφημερίδα.

Ωστόσο, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται, ότι η επιβολή κυρώσεων σε κινεζικές τράπεζες εξετάζονται στην περίπτωση εκείνη, που οι διπλωματικές προσπάθειες δεν καταφέρουν να πείσουν την Κίνα να περιορίσει τις εξαγωγές αγαθών διπλής χρήσεως που προορίζονται για τη Ρωσία. Ο αποκλεισμός κινεζικών τραπεζών από την πρόσβαση στο αμερικανικό δολάριο χαρακτηρίζεται ως ακραίο μέτρο, επειδή συχνά τέτοιους είδους κυρώσεις οδηγούν στη χρεοκοπία πιστωτικών ιδρυμάτων, επισημαίνει η εφημερίδα. Το μέτρο αυτό – γράφει η εφημερίδα- θα συνιστά ιδιαίτερο ρίσκο για την Κίνα στο πλαίσιο μια επιβραδυνθείσας ανάκαμψης της οικονομίας της και του αυξανόμενου χρέους.

Το πρακτορείο Reuters είχε μεταδώσει, ότι τον Μάρτιο μερικές τράπεζες στην Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην Τουρκία, θέσπισαν πιο αυστηρές απαιτήσεις ως προς την τήρηση των κυρώσεων, γεγονός που οδήγησε σε καθυστερήσεις ή σε άρνηση χρηματικών συναλλαγών με την Μόσχα. Αυτό δείχνει, ότι οι κυρώσεις που επιβάλλουν οι ΗΠΑ μπορούν να έχουν ένα ισχυρό παράπλευρο αντίκτυπο, επισήμαινε το πρακτορείο.

Αύριο 24 Απριλίου ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν αρχίζει τριήμερη επίσκεψη στην Κίνα. Ένας από τους στόχους της επίσκεψης του είναι να πείσει το Πεκίνο να σταματήσει την υποστήριξη του προς το στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας.

Πηγή: skai.gr

