Qatargate: Ενστάσεις για την ποινική προδιαδικασία υπέβαλαν η Εύα Καϊλή και οι εμπλεκόμενοι της υπόθεσης Κόσμος 17:32, 19.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

4

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Παραβιάστηκε το δικαίωμα στην ασυλία που έχει η κ. Καϊλή από τις μυστικές υπηρεσίες του Βελγίου και αυτό σημαίνει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, δήλωσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ένας από τους συνηγόρους της Εύας Καϊλή