Ναγκόρνο-Καραμπάχ - Διεθνείς αντιδράσεις: Καταδίκη της επίθεσης του Αζερμπαϊτζάν -Εκκλήσεις να σταματήσει αμέσως

Το Αζερμπαϊτζάν εξαπέλυσε σήμερα στρατιωτική επιχείρηση για να ανακαταλάβει το διαφιλονικούμενο θύλακα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ στο νότιο Καύκασο, ο οποίος κατοικείται κυρίως από Αρμενίους.

Το Μπακού έκανε λόγο για τοπικές αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις» στην αποσχισθείσα περιοχή Ναγκόρνο-Καραμπάχ , λέγοντας ότι στόχος του ήταν η αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης και η εκδίωξη των αρμενικών στρατιωτικών σχηματισμών εκεί.

Η Αρμενία κατήγγειλε μια «ευρείας κλίμακας επίθεση» του Αζερμπαϊτζάν, λέγοντας ότι στόχος του Μπακού είναι να πραγματοποιήσει «εθνοκάθαρση» σε αυτόν τον διαφιλονικούμενο θύλακα.

Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δια του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, καταδίκασε τη στρατιωτική κλιμάκωση και κάλεσε το Μπακού να σταματήσει τις τρέχουσες στρατιωτικές δραστηριότητές του.

The EU condemns the military escalation in Karabakh & deplores loss of lives



We call for the immediate cessation of hostilities & Azerbaijan to stop the current military activities



Commitment by all sides is required to work towards negotiated outcomeshttps://t.co/6YK7h28Ffv