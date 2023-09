Οπαδός της Νιούκαστλ μαχαιρώθηκε στο Μιλάνο - Ο 58χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κόσμος 17:22, 19.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο 58χρονος άνδρας δέχτηκε χτύπημα από μαχαίρι στην πλάτη και στα δύο χέρια