Επίθεση Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο - Καραμπάχ: Δύο νεκροί και 23 τραυματίες - Δείτε βίντεο

Δύο άμαχοι έχασαν τη ζωή τους και 23 τραυματίστηκαν από επιθέσεις του αζέρικου στρατού που εξαπέλυσε στρατιωτική επιχείρηση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, δήλωσε ο Γκέχαμ Στεπανιάν, διαμεσολαβητής ανθρωπίνων δικαιωμάτων του θύλακα.

Ανάμεσα στους τραυματίες, συμπεριλαμβάνονται παιδιά, τόνισε.

UPDATED! The number of civilian injuries has increased to 23. The recoded casualties among civilians are 2. Azerbaijan continues its criminal offensive against Nagorno-Karabakh. Civilian objects and infrastructure are also being targeted. pic.twitter.com/Ia17xbI4i3

Ο Αρμένιος πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν δήλωσε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ότι το Αζερμπαϊτζάν ξεκίνησε μια ένοπλη χερσαία επιχείρηση στον θύλακα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και θέλει να «σύρει την Αρμενία σε εχθροπραξίες», ωστόσο ο Αρμένιος πρωθυπουργός τόνισε ότι ο αρμενικός στρατός δεν συμμετέχει στις μάχες που ξεκίνησαν.

«Μερικές δυνάμεις, τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές προσπαθούν να σύρουν την Αρμενία σε πόλεμο. Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνω: Ένοπλες Δυνάμεις της Αρμενίας στο Ναγκόρνο Καραμππάχ, δεν υπάρχουν».

«Το Αζερμπαϊτζάν ξεκίνησε μια χερσαία επιχείρηση με στόχο την εθνοκάθαρση των Αρμενίων του Καραμπάχ», ανέφερε ο Πασινιάν.

Συμπλήρωσε ότι η κατάσταση στα σύνορα Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν παραμένει «σταθερή» και ότι η Αρμενία «δεν εμπλέκεται σε ένοπλες ενέργειες».

Παράλληλα τόνισε ότι γίνονται εκκλήσεις «από διάφορα μέρη» για ένα πραξικόπημα στην Αρμενία με φόντο την αζέρικη επίθεση.

Ο Πασινιάν τόνισε ότι βρίσκεται σε επαφή με τους ηγέτες των αυτονομιστών του Καραμπάχ και αναμένει από τις ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις να δράσουν προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάσταση.

Από την πλευρά τους οι αυτονομιστικές δυνάμεις του θύλακα δήλωσαν ότι προσπαθούν να «αντισταθούν» στον αζέρικο στρατό που προσπαθεί να προχωρήσει «βαθιά» στον θύλακα, μετά την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης του Μπακού στην περιοχή.

«Οι ένοπλες δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν προσπαθούν να προχωρήσουν σε βάθος (...) Οι δυνάμεις άμυνας συνεχίζουν να αντιστέκονται στην επίθεση του Αζερμπαϊτζάν σε ολόκληρη τη γραμμή επαφής», ανέφεραν στο X.

Η Αρμενία κατήγγειλε ότι στόχος του Μπακού είναι να πραγματοποιήσει την «εθνοκάθαρση» σε αυτόν τον διαφιλονικούμενο θύλακα στο νότιο Καύκασο, ο οποίος κατοικείται κυρίως από Αρμενίους.

BREAKING:



Large scale fighting has just started in Nagorno-Karabakh.



Artillery and suicide drones are in action by both sides.



It’s possible that another war between Azerbaijan and Armenia is starting in front of our eyes. pic.twitter.com/xXC0Er8fCj