Πυρά Παρισιού κατά Μόσχας για τα περί Γάλλων μισθοφόρων στην Ουκρανία

Το Παρίσι εντόπισε «έναν συντονισμένο ελιγμό της Ρωσίας» με στόχο τη διάδοση ψευδών πληροφοριών που εμπλέκουν τη Γαλλία, όπως για παράδειγμα η φερόμενη παρουσία Γάλλων «μισθοφόρων» που πολεμούν στο πλευρό της Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα το γαλλικό υπουργείο Άμυνας.

«Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες εντόπισαν και παρακολουθούν τον συντονισμένο ελιγμό της Ρωσίας -μεταξύ άλλων μέσω φιλορωσικών δικτύων ενημέρωσης και κρατικών μέσων ενημέρωσης, όπως το Sputnik News, το RT και το RIA Novosti- με στόχο τη μετάδοση και την εξάπλωση αυτών των ψευδών πληροφοριών» επισήμανε το γαλλικό υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία η Γαλλία είναι «στόχος μιας ρωσικής εκστρατείας παραπληροφόρησης», η οποία «εντάθηκε» στα μέσα Ιανουαρίου μετά την «επαναβεβαίωση της γαλλικής στήριξης στην Ουκρανία» από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, πρόσθεσε το υπουργείο.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Ρωσία να κερδίσει», είχε τονίσει τότε ο Μακρόν ανακοινώνοντας νέες παραδόσεις όπλων στο Κίεβο.

Μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του αυτές, στις 17 Ιανουαρίου, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έπληξε κτίριο στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως «προσωρινός χώρος ανάπτυξης μισθοφόρων, η πλειονότητα των οποίων ήταν Γάλλοι πολίτες». Εξήντα μαχητές «εξουδετερώθηκαν» και 20 τραυματίστηκαν, είχε επισημάνει τότε η Μόσχα.

«Ο ρωσικός ελιγμός παραπληροφόρησης» συνεχίστηκε τη Δευτέρα με τη δημοσίευση «καταλόγων φερόμενων Γάλλων μισθοφόρων που σκοτώθηκαν σε αυτή την επίθεση μέσω ρωσικών λογαριασμών στο Telegram», γνωρίζοντας ότι «κάποιοι από αυτούς τους καταλόγους είχαν ήδη δημοσιευθεί το 2022, τις πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης», εξήγησε το γαλλικό υπουργείο Άμυνας.

Την Τετάρτη «η εκστρατεία» συνεχίστηκε με τη μετάδοση από το Sputnik της είδησης για την καταστροφή ενός γαλλοϊταλικού συστήματος εδάφους- αέρος SAMP-T, το οποίο είχε παραδοθεί στην Ουκρανία, σημείωσε το υπουργείο.

Όμως «η Γαλλία δεν έχει επιβεβαιώσει καμία από αυτές τις πληροφορίες», υπογράμμισε η ίδια πηγή.

«Μπροστά στην εντατικοποίηση της γαλλικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία αναμένουμε ότι αυτός ο ρωσικός ελιγμός δηλητηρίασης θα συνεχιστεί: τον καταδικάζουμε και ενισχύουμε τις ικανότητές μας παρακολούθησης αυτών των ψευδών», προειδοποίησε ο Γάλλος υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Η Γαλλία δεν διαθέτει ‘μισθοφόρους’ ούτε στην Ουκρανία ούτε αλλού, αντίθετα με άλλες χώρες», έχει ήδη τονίσει το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, καταγγέλλοντας ένα «νέο ρωσικό, χονδροειδές ψεύδος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

