Δημοτικές εκλογές στην Τουρκία: Ψήφισαν Ιμάμογλου και Κουρούμ

Το εκλογικό τους δικαίωμα άσκησαν οι δύο βασικοί υποψήφιοι για τον μητροπολιτικό δήμο της Κωνσταντινούπολης, στις σημερινές δημοτικές εκλογές στην Τουρκία, ο νυν δήμαρχος Εκρέμ Ιμάμογλου και ο εκλεκτός του προέδρου Ερντογάν, Μουράτ Κουρούμ.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου ψήφισε στην περιοχή Μπεϊλίκτνουζου, όπου ήταν δήμαρχος προτού εκλεγεί το 2019 επικεφαλής του δήμου της Κωνσταντινούπολης.

Μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος ο Εκρέμ Ιμάμογλου εμφανίστηκε συγκινημένος, λέγοντας: «Σήμερα είναι μια συναισθηματική ημέρα για μένα, διότι είναι η στιγμή του αποχαιρετισμού και συμφιλίωσης για τα πέντε χρόνια εργασίας. Ελπίζω ότι ο λαός μας θα μου χαρίσει αυτό το συναίσθημα της συμφιλίωσης. Θα ήθελα να πω ότι ενεργώ χωρίς να διαχωρίζω καμία περιφέρεια από την άλλη και χωρίς να βάζω τον κομματισμό στο προσκήνιο. Αν έχω πληγώσει την καρδιά κάποιου, ζητώ συγγνώμη και του ζητώ να με συγχωρήσει. Πιστεύουμε ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε».

Ζήτησε επίσης από τους πολίτες να προστατέψουν την κάλπη και την ψήφο τους: «Η ψήφος είναι ιερό δικαίωμα στη δημοκρατία μας. Αυτό το δικαίωμα πρέπει να προστατευθεί. Οι κανόνες σχετικά με την προστασία αυτού του δικαιώματος είναι σαφείς, αλλά δυστυχώς, δεδομένου ότι υπάρχουν ελλείψεις στο θέμα αυτό στην Τουρκία, το θέμα αυτό γίνεται σε συνεργασία με τους πολίτες».

Νωρίτερα, είχε ψηφίσει ο αντίπαλός του Μουράτ Κουρούμ, ο οποίος μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος δήλωσε ότι σήμερα ανατέλλει ο ήλιος στην Κωνσταντινούπολη.

«Θεού θέλοντος θα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο σεισμού και τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Στις 31 Μαρτίου, ο ήλιος θα ανατείλει» δήλωσε, εξέφρασε πεποίθησή του ότι η σημερινή ημέρα θα είναι ημέρα γιορτής για όλους του πολίτες της Κωνσταντινούπολης και ευχαρίστησε τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την εμπιστοσύνη του.

Πριν πάει να ψηφίσει, ο Μουράτ Κουρούμ επισκέφθηκε ένα τέμενος για να προσευχηθεί και οι σχετικές φωτογραφίες κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύτηκαν στα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης. Χτες βράδυ, εξάλλου, προσευχήθηκε μαζί με τον Ερντογάν στην Αγία Σοφία.

Αν κερδίσει ο Κουρούμ ο Ερντογάν αποκτά πολιτικό εκτόπισμα για να χαλυβδώσει ακόμη περισσότερο την εξουσία του, ίσως και με Συνταγματική αλλαγή. Αν χάσει αποκτά για πρώτη φορά έναν ισχυρό αντίπαλο από την πλευρά της αντιπολίτευσης, αν βέβαια το επιτρέψουν οι εσωτερικές έριδες στο Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο Ερντογάν έχει αναλάβει προσωπικά το βάρος της προεκλογικής εκστρατείας. Μόνο το τελευταίο 48ωρο οργάνωσε έξι προεκλογικές συγκεντρώσεις, όλες στην Κωνσταντινούπολη. Το ίδιο πράττουν και οι υπουργοί του που «όργωσαν» την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές την Κωνσταντινούπολη, γεγονός που οδήγησε όμως στην αφάνεια τον Μουράτ Κουρούμ, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν είναι ιδιαίτερα χαρισματικός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.