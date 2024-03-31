Δημοτικές εκλογές στην Τουρκία: Η μάχη για την Κωνσταντινούπολη, κλειδί για το μέλλον της χώρας

Να πάρει την Κωνσταντινούπολη από τα χέρια του αντιπάλου του, Εκρέμ Ιμάμογλου, είναι το στοίχημα που θέλει να κερδίσει ο Ερντογάν από τη σημερινή εκλογική διαδικασία, κατά την οποία 61,4 εκατ. Τούρκοι πάνε στις κάλπες για να ψηφίσουν δημάρχους.

Ο δημοφιλής Ιμάμογλου κέρδισε την ισχυρότερη οικονομικά και πολιτικά πόλη της Τουρκίας πριν από πέντε χρόνια παρά τα εμπόδια που έβαλε ο Ερντογάν, ο οποίος τώρα τη θέλει πίσω, σε μια εκλογική μάχη που θα κριθεί στο νήμα.

Η Κωνσταντινούπολη, πόλη 16 εκατομμυρίων κατοίκων, είναι και γενέτειρα του Ερντογάν.

Ό,τι συμβεί εκεί, θεωρείται από τους αναλυτές κρίσιμο τεστ για το εάν η αντιπολίτευση μπορεί να απειλήσει σοβαρά τον Ερντογάν και το κόμμα του στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

«Η Κωνσταντινούπολη είναι το σπίτι του. Η απώλεια της Κωνσταντινούπολης στις τοπικές εκλογές του 2019 ήταν καταστροφική γι' αυτόν» λέει στο BBC ο Ιχσάν Ακτάς, του τμήματος επικοινωνίας στο Istanbul Medipol University και πρόεδρος του Genar Political Research Centre.

Ο Ερντογάν γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 26 Φεβρουαρίου 1954. Μεγάλωσε πουλώντας σιμίτια στους δρόμους της, πριν πάρει το δρόμο της πολιτικής, τη δεκαετία του 1970.

Ξεκίνησε ως επικεφαλής του τμήματος νεολαίας ισλαμιστικού κόμματος και ανέβηκε όλη τη σκάλα μέχρι να γίνει δήμαρχος, πρωθυπουργός και τελικά πρόεδρος της Τουρκίας.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξασφάλισε μια τρίτη θητεία στις προεδρικές εκλογές πέρυσι, αλλά σε αυτή την ψηφοφορία το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το κοσμικό CHP, ελπίζει να κρατήσει τις μεγάλες πόλεις που κέρδισε με δραματικό τρόπο πριν από πέντε χρόνια, την Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα και την Αττάλεια.

Μέχρι το 2019, το AKP του Ερντογάν και οι ισλαμιστές προκάτοχοί του διοικούσαν τις δύο μεγαλύτερες πόλεις για 25 χρόνια.

«Παρόλο που η αντιπολίτευση έχασε από τον Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές του 2023, εξακολουθεί να υπάρχει ισχυρή σύνδεση μεταξύ της νίκης στην Κωνσταντινούπολη και της νίκης στην Τουρκία» λέει η Seda Demiralp, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Isik.

«Εάν ο Ιμάμογλου καταφέρει να κρατήσει την Κωνσταντινούπολη, η αντιπολίτευση θα έχει ακόμα μεγάλες ελπίδες για τις προεδρικές εκλογές του 2028».

Ο Ιχσάν Ακτάς συμφωνεί ότι όποιος κερδίσει θα έχει τεράστια επιρροή πέρα από την Κωνσταντινούπολη: «Όταν έχεις την υποστήριξη της Κωνσταντινούπολης, γίνεσαι πρωταγωνιστής στην εθνική πολιτική. Και σε παγκόσμιο επίπεδο».

Στην πολυπολιτισμική Κωνσταντινούπολη βρίσκεται το ένα πέμπτο του τουρκικού πληθυσμού, 15 εκατ. άνθρωποι, και έχει ποικίλο εκλογικό σώμα με διαφορετικό πολιτικό, εθνικό, θρησκευτικό και οικονομικό υπόβαθρο.

Ο υποψήφιος που επέλεξε ο Ερντογάν για να διεκδικήσει την Κωνσταντινούπολη, ο Μουράτ Κουρούμ, είναι 47 ετών και πρώην υπουργός Περιβάλλοντος. Ωστόσο, η μάχη ουσιαστικά είναι ανάμεσα στον Ιμάμογλου και τον Ερντογάν.

Ο Ιμάμογλου, 52χρονος πρώην επιχειρηματίας, έγινε γνωστός ως δήμαρχος της ελάχιστα γνωστής συνοικίας της πόλης Beylikduzu και θεωρείται ο μεγαλύτερος αμφισβητίας του προέδρου Ερντογάν εδώ και δεκαετίες.

«Το 2019 κλείσαμε ένα κεφάλαιο και στις 31 Μαρτίου το AKP θα περάσει στην ιστορία» είπε στους υποστηρικτές του σε συγκέντρωση στο Beylikduzu.

Μία ακόμη νίκη θα ενίσχυε την πολιτική του επιρροή και θα του άνοιγε το δρόμο για να διεκδικήσει την προεδρία σε τέσσερα χρόνια, λένε πολιτικοί αναλυτές.

Ο δήμαρχος της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, αναμένεται επίσης να είναι υποψήφιος το 2028 και η πορεία του προς τη νίκη την Κυριακή θεωρείται πιο ασφαλής.

Πηγή: skai.gr

