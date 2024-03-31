Με νέα έκκληση για ειρήνη το μήνυμα του πάπα για το Πάσχα των Καθολικών

Ο πάπας Φραγκίσκος, στο μήνυμά του Urbi et Orbi (Προς την Πόλη και τον Κόσμο) στο τέλος της θείας λειτουργίας του Καθολικού Πάσχα, αναφέρθηκε εκ νέου στην ανάγκη επικράτησης της ειρήνης. Στην πλατεία του Αγίου Πέτρου πάνω από 60.000 πιστοί παρακολούθησαν το μήνυμα του πάπα.

Ο ποντίφικας διάβασε το μήνυμά του στο οποίο, μεταξύ των άλλων υπογράμμισε:

«Μέσω του κενού τάφου του Ιησού περνά η νέα οδός, εκείνη που κανείς μας, αλλά μόνον ο Θεός μπόρεσε να ανοίξει. Η οδός που περνά μέσα από τον θάνατο, η οδός της ειρήνης μέσα στον πόλεμο, της επανασυμφιλίωσης μέσα στο μίσος, της αδελφοσύνης μέσα στην εχθρότητα», τόνισε ο πάπας.

Κάποιες στιγμές, η φωνή του ήταν βραχνή, αλλά ολοκλήρωσε κανονικά την ανάγνωση του αναλυτικού του μηνύματος προς τους πιστούς.

«Η σκέψη μου πηγαίνει ιδίως στα θύματα τόσων συρράξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλο τον κόσμο, αρχίζοντας από το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, την Ουκρανία. Ο Αναστηθέις Κύριος ας ανοίξει μια οδό ειρήνης για τους πληθυσμούς που τόσο υποφέρουν, στις περιοχές αυτές. Καλώ στον σεβασμό των αρχών του διεθνούς δικαίου και εύχομαι να υπάρξει μια γενική ανταλλαγή όλων των κρατουμένων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Όλων για όλους!», τόνισε ο ποντίφικας.

Ο Φραγκίσκος ζήτησε, επίσης, να μπορέσει να παραδοθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα, να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι της 7ης Οκτωβρίου και να υπογραφεί άμεση κατάπαυση του πυρός στην Λωρίδα της Γάζας.

«Ας μην επιτρέψουμε οι εχθροπραξίες που βρίσκονται σε εξέλιξη να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στον άμαχο πληθυσμό και ιδίως στα παιδιά. Πόσο πόνο βλέπουμε στα μάτια τους. Με το βλέμμα τους μας ρωτούν, γιατί; Γιατί τόσοι θάνατοι; Γιατί τόση καταστροφή; Ο πόλεμος αποτελεί πάντα παραλογισμό και ήττα. Ας μην αφήσουμε, άνεμοι πολέμου, όλο και πιο δυνατοί, να φυσάνε στην Ευρώπη και στην Μεσόγειο. Ας μην υποκύψουμε στην λογική των όπλων και των εξοπλισμών. Η ειρήνη δεν οικοδομείται ποτέ με τα όπλα, αλλά δίνοντας τα χέρια και ανοίγοντας τις καρδιές», υπογράμμισε ο πάπας.

Ο Αργεντινός ποντίφικας, στο μήνυμά του, αναφέρθηκε στην κατάσταση στην Συρία, στο Λίβανο και στην περιοχή των δυτικών Βαλκανίων στην οποία, όπως τόνισε, «γίνονται σημαντικά βήματα προς την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού σχεδίου". Ο φραγκίσκος ζήτησε, τέλος, «να αυξηθούν οι προσπάθειες για να καταπολεμηθεί η πληγή της εμπορίας ανθρώπων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

