Η Ρωσία διεξήγαγε «αντιτρομοκρατική επιχείρηση» στη νότια περιοχή του Νταγκεστάν την Κυριακή, συλλαμβάνοντας τρία άτομα, ανακοίνωσε η Εθνική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή.

Η Ρωσία έχει τεθεί σε συναγερμό μετά από την επίθεση στην αίθουσα συναυλιών στη Μόσχα στις 22 Μαρτίου, την πιο πολύνεκρη επίθεση στη χώρα τα τελευταία 20 χρόνια με τουλάχιστον 144 νεκρούς.

‼️ Russian media showed footage from the "anti-terrorist" operation in Dagestan



In Makhachkala, the FSB blocked an entire neighborhood in the private sector. pic.twitter.com/b9JyzdNMPJ — NEXTA (@nexta_tv) March 31, 2024

"Οι υπηρεσίες ασφαλείας συνέλαβαν τρεις ληστές που σχεδίαζαν μια σειρά τρομοκρατικών εγκλημάτων. Κατά την επιθεώρηση των χώρων όπου κρατήθηκαν οι εγκληματίες, βρέθηκαν αυτόματα όπλα, πυρομαχικά και ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός έτοιμος για χρήση", ανέφερε η επιτροπή την Κυριακή.

Νωρίτερα, η επιτροπή είπε ότι ύποπτοι εγκληματίες είχαν αποκλειστεί από τις υπηρεσίες ασφαλείας σε πολλά διαμερίσματα σε κατοικημένες περιοχές της περιφερειακής πρωτεύουσας Μαχατσκάλα και μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις της δημοκρατίας - το Κασπίσκ.

Δεν υπήρξαν απώλειες αμάχων και απώλειες μεταξύ του προσωπικού επιβολής του νόμου.

Το «καθεστώς της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης» τόσο στη Μαχατσκάλα όσο και στο Κασπίσκ άρθηκε στις 12:00 τοπική ώρα (09:00 GMT), σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μαχατσκάλα Γιουσούπ Ουμάβοφ.

Πηγή: skai.gr

