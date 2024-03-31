Λογαριασμός
Πρώτη δημόσια εμφάνιση του Καρόλου μετά τη διάγνωση του καρκίνου - Πήγε στην πασχαλινή λειτουργία μαζί με την Καμίλα

Τον βασιλιά Κάρολο συνόδευσε η βασίλισσα Καμίλα 

Κάρολος και Καμίλα

Τη θεία λειτουργία για το Πάσχα των Αγγλικανών παρακολούθησε σήμερα στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου εντός του κάστρου στο Ουίνδσορ ο βασιλιάς Κάρολος, όπως μετέδωσαν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Η σημερινή παρουσία του βασιλιά Καρόλου στην εκκλησία αποτελεί την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά τη διάγνωση του καρκίνου.  

η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Καρόλου

Σύμφωνα με το gbnews.com, o Βασιλιάς οδηγήθηκε στην είσοδο του παρεκκλησιού του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνδσορ μαζί με τη σύζυγό του βασίλισσα Καμίλα.

Παρόντες επίσης στη λειτουργία και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως η Σόφι, η Δούκισσα του Εδιμβούργου και ο Πρίγκιπας Εδουάρδος.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ο Βασιλιάς αναμένεται να καθίσει χωριστά από τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους, όπως του συνέστησε η ιατρική του ομάδα για να προστατεύσει την υγεία του.

Μετά το τέλος της πασχαλινής λειτουργίας, ο Βασιλιάς Κάρολος χαιρέτησε δια χειραψίας και χαμογελαστός το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί έξω από το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο του Ουίνδσορ. 

