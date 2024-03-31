Τη θεία λειτουργία για το Πάσχα των Αγγλικανών παρακολούθησε σήμερα στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου εντός του κάστρου στο Ουίνδσορ ο βασιλιάς Κάρολος, όπως μετέδωσαν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Η σημερινή παρουσία του βασιλιά Καρόλου στην εκκλησία αποτελεί την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά τη διάγνωση του καρκίνου.

Σύμφωνα με το gbnews.com, o Βασιλιάς οδηγήθηκε στην είσοδο του παρεκκλησιού του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνδσορ μαζί με τη σύζυγό του βασίλισσα Καμίλα.

King Charles and Queen Camilla arrive at St George’s Chapel for the Easter service.



Παρόντες επίσης στη λειτουργία και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως η Σόφι, η Δούκισσα του Εδιμβούργου και ο Πρίγκιπας Εδουάρδος.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ο Βασιλιάς αναμένεται να καθίσει χωριστά από τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους, όπως του συνέστησε η ιατρική του ομάδα για να προστατεύσει την υγεία του.

Μετά το τέλος της πασχαλινής λειτουργίας, ο Βασιλιάς Κάρολος χαιρέτησε δια χειραψίας και χαμογελαστός το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί έξω από το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Πηγή: skai.gr

