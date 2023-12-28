Προβλήματα από την καταιγίδα Γκέριτ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σημαντικά προβλήματα στις μεταφορές και ζημιές λόγω των ανέμων, της βροχής αλλά και του χιονιού έχει προκαλέσει μία ακόμα καταιγίδα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η καταιγίδα Γκέριτ έφερε την Τετάρτη ανέμους με ριπές ταχύτητας άνω των 135 χιλιομέτρων στη Σκωτία, όπου περίπου 14.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό. Σε μία περίπτωση, στο όρος Κέιρνγκορμ στα υψίπεδα της Σκωτίας, καταγράφηκε ριπή ανέμου με ταχύτητα 170 χιλιομέτρων.

Το χιόνι που έχει σκεπάσει τις πιο βόρειες περιοχές της Σκωτίας δημιούργησε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες σε αυτοκινητόδρομο της περιοχής, με αποτέλεσμα εκατοντάδες οχήματα να μείνουν παγιδευμένα επί ώρες.

Σημεία άλλων κεντρικών αυτοκινητοδρόμων της Σκωτίας πλημμύρισαν, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επιχείρηση απάντλησης υδάτων.

Κλειστές παρέμειναν εξάλλου γέφυρες στην Ουαλία λόγω των σφοδρών ανέμων, αλλά και ορισμένα πάρκα στο Λονδίνο, για τον κίνδυνο να ξεριζωθούν δέντρα.

Πολλές σιδηροδρομικές συνδέσεις στη Σκωτία δεν λειτουργούν σήμερα για δεύτερη ημέρα ώστε να γίνουν έλεγχοι ασφαλείας. Ζημιές σε ηλεκτροφόρα καλώδια, ξεριζωμένα δέντρα, νερά από πλημμύρες, το χιόνι, ακόμα και μία καθίζηση εδάφους έχουν δημιουργήσει εμπόδια για τους συρμούς.

Οι επιβάτες ενός τρένου μάλιστα στη Σκωτία χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τον συρμό με τη βοήθεια διασωστών όταν δέντρο έπεσε στις ράγες.

Οι σιδηροδρομικές συνδέσεις στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο αποκαθίστανται σταδιακά μετά από εκτεταμένα προβλήματα την Τετάρτη. Ορισμένα δρομολόγια που συνδέουν το Λονδίνο με τη βόρεια Αγγλία εξακολουθούν να διεξάγονται με σημαντικές καθυστερήσεις.

Ιδιαίτερα προβλήματα λόγω ζημιών στη σήμανση καταγράφηκαν στα δρομολόγια τρένων προς και από το αεροδρόμιο του Λούτον, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα επιβάτες να χάσουν τις πτήσεις τους.

Με δυσκολία και με αναταράξεις πραγματοποιήθηκαν δε την Τετάρτη αρκετές προσγειώσεις αεροσκαφών σε βρετανικά αεροδρόμια λόγω των ισχυρών ανέμων, χωρίς ευτυχώς να αναφερθεί κάποιο ατύχημα.

Στο αεροδρόμιο Χίθροου ματαιώθηκαν 18 πτήσεις λόγω των περιορισμών που επέβαλε η διοίκηση ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ως αποτέλεσμα των δύσκολων καιρικών συνθηκών.

Για δεύτερη ημέρα σήμερα δε θα πραγματοποιηθούν ακτοπλοϊκά δρομολόγια μεταξύ του Σαουθάμπτον και της νήσου Γουάιτ στη Μάγχη.

Σε ισχύ παραμένουν εκατοντάδες προειδοποιήσεις και συναγερμοί για πλημμύρες κυρίως στην κεντρική και βόρεια Αγγλία, αλλά επίσης στη Σκωτία και στην Ουαλία. Αν και γενικά οι θερμοκρασίες την Πέμπτη προβλέπεται να είναι υψηλές για την εποχή, οι μετεωρολόγοι λένε πως θα υπάρχουν τοπικές έντονες καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σε περιοχή του Μάντσεστερ οι αρχές κήρυξαν μείζον συμβάν λόγω ενός τοπικού ανεμοστρόβιλου που προξένησε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ζημιές σε οροφές περίπου εκατό σπιτιών και ξερίζωσε δέντρα. Οι κάτοικοι που επλήγησαν πέρασαν τη νύχτα σε δημοτική αίθουσα.

