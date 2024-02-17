Τουλάχιστον 340 άνθρωποι συνελήφθησαν σήμερα σε 30 ρωσικές πόλεις σε εκδηλώσεις που έγιναν στη μνήμη του Αλεξέι Ναβάλνι, σύμφωνα με την οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων OVD-Info.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο κύμα συλλήψεων σε πολιτικές κινητοποιήσεις στη Ρωσία μετά τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι συνελήφθησαν σε διαδηλώσεις κατά της «μερικής επιστράτευσης» που διέταξε η Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Η OVD-Info ανέφερε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός συλλήψεων σήμερα έγιναν στην Αγία Πετρούπολη και τη Μόσχα, όπου το κίνημα υπέρ του Ναβάλνι ήταν παραδοσιακά ισχυρό, με 74 και 49 κρατούμενους, αντίστοιχα, μέχρι τις 16.36 ώρα Ελλάδας σήμερα.

Πλάνα του Reuters στην Αγία Πετρούπολη έδειξαν δεκάδες να συγκεντρώνονται δίπλα σε ένα μνημείο για τα θύματα καταστολής. Κάποιοι κατέθεταν λουλούδια και άφηναν κεριά, ενώ κάποιοι τραγούδησαν ύμνους και άλλοι αγκαλιάζονταν, δακρυσμένοι. Δημοσιογράφος του Reuters στο σημείο είπε ότι περίπου 30 άτομα συνελήφθησαν στο σημείο.

Η OVD-Info ανέφερε επίσης μεμονωμένες συλλήψεις σε μικρότερες πόλεις σε ολόκληρη τη Ρωσία, από τη συνοριακή πόλη Μπέλγκοροντ, όπου επτά σκοτώθηκαν σε ουκρανικό πυραυλικό πλήγμα την Πέμπτη, έως τη Βορκούτα, στην Αρκτική όπου κάποτε την περίοδο του Στάλιν βρισκόταν στρατοπέδο καταναγκαστικής εργασίας Γκουλάγκ

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τους απολογισμούς της οργάνωσης και η ρωσική αστυνομία αρνήθηκε να σχολιάσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

