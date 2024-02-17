Όρμπαν: Στην εαρινή περίοδο η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Το ουγγρικό κοινοβούλιο μπορεί να επικυρώσει το πρωτόκολλο ένταξης στης Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, όταν συγκληθεί και πάλι για την εαρινή περίοδο, στα τέλη αυτού του μήνα, δήλωσε σήμερα ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, μιλώντας σε υποστηρικτές του.

«Είναι θετικό το νέο ότι η διαμάχη μας με τη Σουηδία σύντομα θα διευθετηθεί», είπε ο Όρμπαν. «Οδεύουμε προς την κατεύθυνση που στην έναρξη της εαρινής κοινοβουλευτικής περιόδου μπορούμε να επικυρώσουμε την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Όρμπαν, ο ίδιος και ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον έχουν κάνει βήματα για «την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης» μεταξύ των δύο χωρών. Δεν διευκρίνισε ποια ήταν αυτά τα βήματα.

Η Σουηδία ζήτησε να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ τον Μάιο του 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η Ουγγαρία είναι το μοναδικό μέλος του ΝΑΤΟ που δεν έχει ακόμη επικυρώσει το αίτημα και η καθυστέρηση προκάλεσε τριβές στις σχέσεις της Βουδαπέστης με τις ΗΠΑ αλλά και ανησυχίες μεταξύ των άλλων συμμάχων.

Το κυβερνών κόμμα Fidesz του Όρμπαν επικαλείται τους αβάσιμους ισχυρισμούς της Σουηδίας, όπως τους αποκαλεί, ότι υπέσκαψε τη δημοκρατία στην Ουγγαρία, για να δικαιολογήσει την καθυστέρηση επικύρωσης του ενταξιακού πρωτοκόλλου.

Οι εργασίες του κοινοβουλίου θα ξαναρχίσουν στις 26 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.