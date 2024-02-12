Διαμαρτυρία με αποκαλυπτικά μαγιό στην Αυστραλία - Θέλουν να απαγορεύσουν το στρινγκ μπικίνι

Σε μια… αποκαλυπτική διαμαρτυρία προχώρησαν διαδηλώτριες στην Αυστραλία, οι οποίες αντιτίθενται στην απαγόρευση του μπικίνι στρινγκ.

Πλήθος γυναικών φόρεσαν τα στρινγκ μπικίνι τους στην παραλία Kurrawa στις 6 το πρωί (τοπική ώρα) την Παρασκευή στη διάρκεια της διαδήλωσης «Free The Peach», προκειμένου να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους να φορούν ό,τι θέλουν στην παραλία.

Η αντίδρασή τους ήρθε απέναντι στις δηλώσεις του Ίαν Γκρέις, πρώην νικητή του βραβείου Εθελοντής της Χρονιάς στην Χρυσή Ακτή, ο οποίος είπε ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που φορούσαν στρινγκ είναι «φτηνές».

The patriarchy approves this protest.

Our plan worked! 😆#bikini #GoldCoast



Free The Peach protest on Kurrawa beach, QLD, Ian Grace | https://t.co/4iFMU2dAW9 — Australia’s leading news site https://t.co/RSZVfSCgV3 — Sam (@eastcoast665544) February 9, 2024

Ο Γκρέις αρχικά απέστειλε επιστολή με τις ανησυχίες προς τον Τομ Τέιτ, δήμαρχο της Gold Coast, νωρίτερα αυτόν τον μήνα λέγοντας ότι οι γυναίκες που φορούσαν τρίγωνο μπικίνι στην παραλία, αποσπούσαν την προσοχή του.

Ειδικότερα, περιγράφοντας το πρόβλημά του, ο Γκρέις αναφέρει ότι «συγκεκριμένα μια νεαρή κοπέλα περπατούσε στο μονοπάτι στον κεντρικό δρόμο και είχε το πιο μικροσκοπικό μπικίνι. Κοιτούσε σχεδόν προκλητικά τους ανθρώπους καθώς πλησίαζαν ή σχεδόν τολμούσαν να πουν κάτι. Κάτι δεν πάει καλά εδώ».

I'm surprised he isn't already blind... 😏



*Gold Coast - Australia's Florida... https://t.co/NfiJAuxAuA — JAZZY J (we live in a) (@Murdochcrazy) February 6, 2024

«Ενώ οποιοσδήποτε άντρας θα απολάμβανε τη «θέα», πιστεύω ότι οι γυναίκες υποτιμούν πολύ τον εαυτό τους, παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως σεξουαλικά αντικείμενα και μετά το αποδοκιμάζουν όταν οι άντρες τις βλέπουν έτσι», συνεχίζει ο ίδιος.

Η Rebecca Pask, ιδιοκτήτρια της εταιρείας μαγιό Barr Body Swim, είπε στην αυστραλιανή πρωινή εκπομπή Today: «Νομίζω ότι η συζήτηση είναι πολύ ευρύτερη.

«Τα παιδιά και τα νεαρά κορίτσια μας στην κοινωνία, πρέπει να τους διδάξουμε τι είναι κατάλληλο και τι όχι, αλλά αυτό ξεκινά από το σπίτι.

«Η απαγόρευση του μπικίνι δεν θα ήταν ποτέ η λύση. Ποτέ. Όχι στη Χρυσή Ακτή.»

Πηγή: skai.gr

